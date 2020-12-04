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Остался один пес: умерла предпоследняя собака королевы Елизаветы II

04.12.2020 18:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Одна собака осталась у королевы Великобритании Елизаветы II – предпоследний ее питомец скончался, сообщило издание Daily Mail.

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По информации газеты пес породы дорги (смесь таксы и корги) по кличке Вулкан, который был другом монарха с 2007 года, скончался в Виндзорском замке несколько недель назад. Причина его смерти неизвестна. В королевской семье все были весьма огорчены смертью собаки.

Теперь у Елизаветы остался один питомец дорги, которого зовут Кэнди.

Королева любила собак с детства: первого пса породы корги ей подарил в 1933 году отец – король Георг VI.

Несколько лет назад Елизавета, несмотря на привязанность к собакам, решила больше не заводить их, чтобы животные вдруг не остались одни в случае ее смерти.

 
Теги: Минск
 
 
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Королева любила собак с детства: первого пса породы корги ей подарил в 1933 году отец – король Георг VI.
 
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