Источник материала: Хартия'97

Как белоруска поставила на место мошенника в сети 2 4.12.2020, 17:36

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Мошенник вышел из себя, узнав, что обмануть белоруску у него не выйдет.

При общении с мошенниками, к счастью, многим удается вовремя остановиться и не «слить» данные банковских карт. В других случаях частично информация с «пластика» оказывается в руках неизвестных, но деньги все же остаются етронутыми — последний фатальный шаг сделан не был.

В одной из переписок, присланных в редакцию Onliner , этот некто вышел из себя, узнав, что обмануть читательницу у него не выйдет. «Меня мошенники уже давно заваливают своими письмами, но я сразу распознаю таких товарищей», — рассказывает она.

Ниже — короткая, но напряженная переписка, во время которой аноним выходит из себя и демонстрирует негодование в меру своих сил.

«Может быть, эта переписка поможет задуматься хотя бы еще одному человеку и сохранит чьи-то средства», — добавила собеседница (блендер, кстати, позже нашел нового хозяина).





















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