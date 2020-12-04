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Асмус и Харламов, Прилучный и Муцениеце, Хоменки. Кто еще из звездных пар пережил развод в 2020 году?

04.12.2020 18:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Асмус и Харламов, Прилучный и Муцениеце, Хоменки. Кто еще из звездных пар пережил развод в 2020 году?

2020 год останется в памяти не только благодаря пандемии и экономическому кризису, но и шокирующим разводам звезд. Вспоминаем, какие селебрити разошлись в 2020-м.

Кристина Асмус и Гарик Харламов.


Развод этой пары можно назвать, наверное, самым громким за 2020 год. Спустя 8 лет брака пара заявила о расставании. Слухи о причине расставания растянулись на несколько месяцев, однако Асмус и Харламов с достоинством вынесли это и отметили, что решение было принято еще год назад. Сейчас, по словам Гарика, они находятся в хороших отношениях. После брака у них осталась дочь.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков.


Сначала Исхаков покинул пост генедиректора ООО «Полина Гагарина», а затем сообщил у себя в соцсетях, что больше не живет с Полиной. Пара развелась спустя 6 лет брака. Сейчас они оба занимаются воспитанием дочки Мии.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце.



Расставание Павла и Агаты стало настоящим шоком для поклонников пары. Муцениеце обвинила Прилучного в домашнем насилии, при этом сам актер проигнорировал ее заявления. Сейчас у каждого из них своя жизнь. Павел даже успел обзавестись новыми отношениями – с актрисой Мирославой Карпович. Дети звездной пары – Тимофей и Мия – остались жить с мамой.

Пелагея и Иван Телегин.


Певица и хоккеист пробыли вместе около трех лет. В Сети стали появляться сообщения об измене Ивана, но спортсмен их все опровергал. По его словам, брак распался потому, что две сильные личности не смогли ужиться вместе. За время брака у пары родилась дочь.

Наталья Ящук и Александр Хоменко.


Знаменитая пара блогеров в марте 2020-го на своем YouTube-канале «Хоменки» объявили о разводе. Для многих фанатов звездной пары это заявление стало шокирующим, так как для многих они были идеальной парой. В прошлом году у них родилась дочь Мария. Сейчас супруги продолжают общаться и вместе воспитывают малышку.

Илья Прусикин и Ирина Смелая.


Солист группы Little Big и его супруга объявили о разводе в конце августа 2020 года – они записали видео на YouTube. Они сказали, что не хотят быть вместе только ради ребенка. В браке они пробыли с 2016 года.

«Ребята, пожалуйста, если у вас есть какие-то обиды — разговаривайте. Иначе всё закончится вот так, расставанием. Плохим расставанием. И это будет уже война, а в войне будет страдать ваш ребенок. А этого нельзя допускать», – сказал Прусикин.

Айза Долматова и Дмитрий Анохин.


Причиной разрыва Айза назвала сложные характеры обоих, а также разные места проживания (телеведущая работает в Москве, а ее супруг – на Бали). Мирно разойтись паре не удалось. Дмитрий захотел забрать себе семейный бизнес – салон красоты. Чтобы получить и салон, и развод, Айзе пришлось заплатить бывшему мужу отступные. Сейчас Долматова живет с двумя сыновьями и встречается с  певцом Олегом Майами.

Фото: Instagram

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2020 год останется в памяти не только благодаря пандемии и экономическому кризису, но и шокирующим разводам звезд. Вспоминаем, какие селебрити разошлись в 2020-м....
 
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