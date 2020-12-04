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Лихой привет из 90-х. Неизвестные выкрали мужчину из собственного дома, вывезли в лес и заставили рыть могилу
Источник материала: ОНТ
В 6 утра в ОДС Полоцкого РОВД поступило сообщение от жительницы Полоцкого района, деревни Бабыничи, о том, что неустановленные лица угрожают ее внуку физической расправой. Бабушка Алексея до сих пор не может успокоиться. Неизвестные ворвались в дом, избили внука, затолкали в багажник и вывезли в лес. Родственники даже не успели опомниться: сама бабушка в драку не полезет, а мать похищенного больше интересует сожитель, чем судьба сына.
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Материнский инстинкт не сработал, зато отреагировала милиция. Оперативники выехали на место преступления по горячим следам. Алексей снова и снова переживает то кошмарное утро. Босой, посреди леса. Кромешная тьма. Он успел попрощаться с жизнью. Как вдруг у одного из похитителей зазвонил телефон.
50 километров по промёрзшей земле. Такова была долгая дорога домой для чудом выжившего Алексея. Но самый главный вопрос: так в чём же причина похищения? Месть? Долги? Любовные похождения?
Как аукнется, так и откликнется. Один оскорбил, вторые – хотели за это убить. Четверым оскорблённым теперь грозит уголовный срок. А потерпевший запомнит на всю жизнь и выучит уроки этикета и вежливости.
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Лихой привет из 90-х. Неизвестные выкрали мужчину из собственного дома, вывезли в лес и заставили рыть могилу
В 6 утра в ОДС Полоцкого РОВД поступило сообщение от жительницы Полоцкого района, деревни Бабыничи, о том, что неустановленные лица угрожают ее внуку физической...
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