В Минске появится участок лазерных технологий

В Физико-техническом институте 9 декабря откроется научно-производственный участок лазерных технологий.

По информации пресс-службе НАН Беларуси, участок будет действовать для Отраслевой лаборатории электронно-лучевых и аддитивных технологий, созданной при поддержке Министерства промышленности». Лазерный комплекс закуплен за счет средств Мингорисполкома, выделенных для развития материальной базы отраслевых лабораторий.

Такое оборудование расширит экспортный потенциал и возможности института для выполнения научных исследований и освоении их результатов в промышленности. Лазерное оборудование используется для изучения и разработки аддитивных технологий (3D-печати), изготовления и восстановления изношенных деталей, точечной и шовной прецизионной сварки металлов и сплавов, автоматической производительной высокоточной резки различных листовых материалов. Лазерный комплекс позволяет создавать технологии высокоскоростной термообработки деталей, наплавку порошковыми и проволочными материалами защитных и упрочняющих покрытий в различных газовых средах.