Сливы разговоров, протесты, Лукашенко без маски: о чем Кочанова говорила студентам БГУ (обновлено)

Источник материала: Onliner

Сегодня утром студенты журфака БГУ начали сообщать о планируемой встрече с ректором БГУ и председателем Совета республики Национального собрания Натальей Кочановой. Ближе к началу встречи студенты отметили, что внутрь запускали не всех. При этом учащиеся сообщают, что их вызывали к идеологу поговорить о вопросах, которые те планируют задавать. Встреча с Кочановой началась в 14:30 в 414-м кабинете. О чем говорила Наталья Кочанова, читайте в нашем материале.

В начале встречи Наталья Кочанова отметила, что между ней и студентами нет закрытых тем.

— Задавайте любые вопросы, которые вас интересуют, — отметила Кочанова.

Она сказала, что всегда очень болезненно относилась к несправедливости и все, что студенты хотят сегодня узнать у нее, они услышат.

Диалог начался. О чем говорят на встрече, Onliner рассказали присутствующие в аудитории студенты.

О распределении выпускников

— Что касается распределения, то ли мы не распределяем туда, где есть запросы, то ли нет желания идти в государственные средства массовой информации, а желание идти в другие структуры. <...> В любом случае государство направляет средства на подготовку специалистов, чтобы они возвращались [в родной город] и работали по тем специальностям, по которым они обучались в вузах и средних специальных учебных заведениях. Конечно, для нас это очень важно.

Студент-третьекурсник Иван спросил у Кочановой, как можно исправить ситуацию с условиями для распределения студентов в регионах. И получил ответ:

— Молодой человек, который жил в новеньком общежитии и учился, приезжает по распределению, и ему даже не предоставлены условия нормальные для проживания. Мы прекрасно понимаем, что этим, конечно, должны заниматься местные органы власти, если ты хочешь, чтобы к тебе приехал хороший специалист. Конечно, местные органы власти обязаны подыскать что-нибудь. Тем более что сейчас есть такая форма жилья, которое предоставляется, — арендное жилье.

Наталья Кочанова также затронула тему заработной платы.

— Эти организации у нас не бюджетные, они хозрасчетные. Почему я говорила про главного редактора? Это руководитель организации, который должен думать, как ему заработать средства, чтобы дать достойную заработную плату. То, что заработная плата невысокая, — это правда. Я посмотрела среднюю по статистике тех молодых специалистов, которые приезжают работать в регионы. Поэтому и здесь надо изыскивать формы для того, чтобы заплатить — какую-то доплату сделать молодому человеку, который приехал, чтобы ему было интересно. Потому что при нынешней заработной плате эта работа, ну, я скажу, что неинтересна.

О «Конституции не под женщину»

Один из студентов процитировал слова Лукашенко.

— Он сказал, что Конституция у нас не под женщину. Как женщина и как высокопоставленный чиновник что вы по этому поводу думаете?

В свою очередь Кочанова отметила, что президент имел в виду «не то, что женщина не может быть президентом нашей страны».

— У нас настолько равноправие женщин и мужчин, что они взяли на себя очень много. А то, что та Конституция, которая была принята, по которой мы сейчас живем, это действительно архисложный труд... Сейчас это очень сложно. Вы посмотрите, по сравнению с другими государствами у нас президент несет ответственность за все, что бы ни произошло в нашей стране. Он говорил о том, что это очень тяжело. И женщине потянуть такую нагрузку будет непросто, — заявила чиновница. — К женщинам он, как и любой мужчина, очень по-доброму относится. Он подразумевал, что это очень тяжело.

О Наталье Эйсмонт: «Красивая молодая женщина»

Отвечая на вопрос об отношениях между нею и Эйсмонт, Наталья Кочанова отметила, что между ними «очень хорошие отношения».

— Несмотря на то что по возрасту она как моя дочь, я с ней познакомилась, когда пришла работать в Минск. Чем она мне нравится? Она очень профессиональна. Я люблю небезразличных людей, у которых есть свои убеждения, которые четко понимают, чего они хотят от этой жизни. Ну а она красивая молодая женщина. У меня абсолютно хорошие с ней отношения. В таких молодых людях я вижу перспективу для нашей страны, — прокомментировала она.

О СМИ, которые читает Кочанова

— Я не буду оригинальна. Я телевидение стараюсь утром… Встаю в шесть утра — и сразу включаю телевизор. Вечером у меня остается только телевидение, я смотрю новости по СТВ. Газеты я читаю в силу своей профессиональной деятельности, — рассказала чиновница, добавив: — Если открыть мой телефон, можно увидеть и Telegram, я подписана на некоторые каналы. «Пул первого», потому что я вижу там информацию более-менее достоверную, ну и «Нехта» у меня есть. Иногда я могу посмотреть, но в принципе не пользуюсь.

О давлении на негосударственную прессу: "Привлекают к ответственности журналистов ровно так, как и других людей"

— Что касается негосударственных СМИ... Как я могу относиться к «Нашей Ниве»? Если я всякий раз про себя там читаю только ложь. Причем я, когда пришла работать в Минск, я вам так скажу, я приехала из регионов такая открытая, всегда, работая там, у себя, очень открыто работала со всеми средствами массовой информации... И я читаю в «Нашей Ниве» статью про себя. И там такие факты лживые! Ну ладно бы они написали про меня лично, а не мою семью. Когда это прочитала моя мама, она была просто в шоке. Кто мой первый муж, второй, племянников каких-то моих повспоминали… Причем там столько было лживого всего! И это сплошь и рядом продолжается. Потом я пришла на коллегию Минздрава. Я говорю одно, мне врачи пишут: «Спасибо, Наталья Ивановна, за поддержку», а они пишут: «Як робяць, так і зарабляюць».

Вот у меня такое отношение. Не потому что она частная или не частная. Ради бога — пусть они будут частные и любые, но пусть это будет правда. Но когда ты говоришь одно, а пишут другое, это неправильно. Я вообще это не приемлю.

Сегодня самое важное и самое главное — это СМИ. От того, что творится вот в этом вот телефончике, что творится в социальных сетях, это же представляете, какие происходят катаклизмы в мире благодаря информации. Вот я всегда думаю: это как нас воспитывали в том Советском союзе, что мы были настолько преданы своей стране, при каких бы условиях ни жили, я никогда в жизни бы не сказала плохо про свою страну. А вот сейчас все это так переворачивается с ног на голову.

Одна из студенток спросила, почему журналистов садят в тюрьму за работу.

— Привлекают к ответственности журналистов ровно так, как и других людей, которые участвуют в несанкционированных мероприятиях. И если это мероприятие несанкционировано, вы знаете, что любой журналист может освещать то или иное действо, когда он аккредитован. Если он не аккредитован, он не имеет права освещать это действие — это раз. А во-вторых, то, о чем вы говорите, когда задерживаются журналисты, ровно как и другие люди, это не сегодняшнего дня законы. Это законы не 2020 года, не 2019 года, это законы, которые действуют у нас в стране уже много лет. Есть мероприятия, которые должны быть санкционированы и определены места, где проводятся такие мероприятия. Поэтому если журналист, или госслужащий, или еще кто-то вышел на несанкционированные мероприятия, он будет привлечен к ответственности, это в соответствии с нашим законом, — ответила Кочанова.

Затем студенты уточнили, что журналист должен передавать информацию.

- А что освещать? То, что вообще… Скажите, а для чего это освещать? Я понимаю, что вы улыбаетесь? Это событие надо освещать. Пусть освещают. Но его аккредитовал кто-то? Кто его аккредитовал? — спросила Кочанова.

Затем она попросила подойти к ней и рассказать «про эти факты».

О демократии и «не такой власти»

— У нас, я вам скажу, демократия! И еще какая демократия по сравнению с другими странами. Потому что все ложь и фейки, которые льются, они приводят к цветным революциям, разрушению стран. И вы как журналисты должны это прекрасно понимать. К сожалению, это не единичный пример. Вот кто-то говорит: «Власть плохая, власть не такая». Я вам так скажу: вы молодые, вы будете жить при разной власти. У вас все еще впереди, абсолютно!

Пройдет несколько лет, и будет другая, и еще другая, и другая… И я думаю, вы не однажды вспомните, ну, вам мало что вспоминать, потому что вы молоды достаточно, живя в этой стране, но я вам скажу: те достижения, которые есть в нашей стране за небольшой промежуток времени (а вы сами знаете, что это небольшой промежуток времени для истории любой страны)… Сделана огромная работа для того, чтобы создать нормальную страну. Это непросто. Это надо уметь оценить.

Кочанова и «план Даллеса»

Кроме того, Наталья Кочанова включила студентам видео, где зачитывали «план Даллеса».

Вот что в нем цитировалось:

— Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание русских людей. Посеяв там, в России, хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их, русских, в эти фальшивые ценности верить. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их социальную сущность... И лишь немногие, очень немногие будут догадываться и понимать, что происходит. Мы поставим в беспомощное положение, превратив в посмешище...

План Даллеса — это теория заговора. В виде, цитируемом сторонниками его подлинности, «план Даллеса» нигде не был опубликован, а английский оригинал этого текста никогда не был представлен.

О смене ректоров

Одна из студенток задала вопрос о смене ректоров в университетах. Девушка также уточнила, что при выборе руководства не спрашивают мнение студентов — «его назначают, а не выбирают».

— Это нормальная система и ситуация, когда происходит ротация. Она неизбежна. Потому что когда человек приобретает определенный опыт, он должен пойти или дальше работать, потому что он уже ценный специалист, который обладает определенной квалификацией и грамотностью, а приходит другой, занимая его место. Это нормальная ситуация, ничего плохого я в этом не вижу.

Вы предлагаете, чтобы на факультете избирали декана, или что... Вы думаете, ректор хуже видит качества человека? Одному нравится, другому не нравится. На самом деле система, которая сейчас выстроена для работы с кадрами, она довольно неплохая, — добавила Кочанова.

Про воскресные протесты и Югославию

— Вот эти все выходы, которые сегодня есть в стране, они ведь ведут к одному. Они ни к чему хорошему не приведут, — прокомментировала протесты Кочанова.

Она привела в пример разговор с женщиной-врачом из своей недавней поездки. Речь касалась протестов.

— Она встала и говорит: «А вот я ходила и буду ходить». На что я ей ответила: «Конечно, это ваше мнение. Но вы должны знать, что если завтра начнется стрельба или война, в этом будете виноваты вы и такие, как вы. Сейчас я говорю не как должностное лицо, как женщина, как мать, как бабушка, как дочь, у которой есть мама...»

Затем Наталья Кочанова привела «пример из своей жизни». Как оказалось, она имела в виду поездку в Югославию.

— 1989 год. Я впервые выезжаю за границу, еду в поездку. Великолепная страна Югославия! В магазинах изобилие, красивая страна, люди, все в порядке, все нормальное. Но в это время уже в кинотеатрах идут порнографические фильмы, уже уходит духовность и нравственность. И через несколько лет всю страну просто разбомбили.

Она добавила, что за этим стоят «огромные силы» и нужно «смотреть в глубинность процессов».

О поездке Лукашенко в «инфекционку» без маски

Одна из студенток вспомнила поездку Лукашенко в инфекционную больницу. Тогда он был без маски. Девушка спросила, общалась ли после этого с ним Наталья Кочанова.

— Да… Не знаю. Это когда было, на прошлой неделе? Нет, лично не общалась, только по телефону. А что здесь такого? Я вам так скажу, если это вас интересует, вчера у меня была заведующая пульмонологическим отделением 6-й больницы. У нее был личный вопрос. А позавчера обсуждали новые тесты, производство, все. И этот доктор заболел ковидом. Позавчера мы час сидели в кабинете, а вчера он заболел, тест положительный. Сейчас такая жизнь, а что делать? Не работать? И весной такое было, и сейчас. А вы знаете, эта болезнь достаточно избирательная. Вы правильно делаете, что вы в масках ходите, это как минимум защита, потому что вы обезопасите себя. А что касается президента, я вообще противник этого, чтобы президент посещал больницы. Но он не может по-другому, это такой человек, он должен видеть ее сам.

О слитых разговорах

Один из студентов также упомянул о слитых в сеть разговорах. Он сказал, что Лукашенко обещал их прокомментировать.

— Если Александр Григорьевич обещал прокомментировать именно это, то я ему передам, — ответила Кочанова. — А вы думаете — что? Что вот тут надо сказать?

— Интересно, это сливы или не сливы? Действительно ли Наталья любит «массандру»? — поинтересовался студент.

— Я думаю, что это ерунда на самом деле. Ну не знаю. Хорошо, я передам!

О приближенных

Зашел разговор о приближенных.

— Приближенных у нашего президента нет, чтоб вы знали. На самом деле. Это не тот человек. У него нет приближенных. Если ты сегодня «накосячил» — я прошу прощения за такое выражение — ты будешь отвечать еще больше, чем кто-либо другой. Вы не помните, когда были Европейские игры, и там было одно из посещений вот этого пункта питания — посещали, показывали президенту. Когда он сказал про коррупцию: если попадется, допустим, там кто-то из высоких чиновников, конкретно было сказано: «Качанова, умножать на пять». Поэтому тут приближенных у него нет. В этом и его сила. Его не за что взять сегодня, ухватить тем, кому хотелось бы. Потому что у него нет счетов, он не олигарх, у него нет никакого бизнеса. Он делает все, — отметила Наталья Кочанова.

(будет дополнено)