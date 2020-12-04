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В Украине построили необычный «дом-пузырь»

04.12.2020 18:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Весь необычный жилой особняк появился в этом году под Харьковом. Здание, спроектированное дизайнером Натальей Теличенко, представляет собой два сблокированных полушара, напоминающих пузыри.

Жилая площадь объекта составила 100 кв. м. Из-за криволинейной формы внутри нет прямых углов – все стены изогнуты. Набор помещений стандартный для дома такого размера: гостиную с камином и спальню с санузлом дополняет кухня и столовая в виде единого пространства. В высшей точке купола высота потолка достигает пяти метров.

В Украине построили необычный «дом-пузырь»
В Украине построили необычный «дом-пузырь»
В Украине построили необычный «дом-пузырь»
В Украине построили необычный «дом-пузырь»
В Украине построили необычный «дом-пузырь»
В Украине построили необычный «дом-пузырь»

Крыша здания украшена круглыми зеркалами разного диаметра. В пристройке, напоминающей небольшой корабль, находится лаунж-зона. Внутри размещено пространство для вечеринок, а на крыше-палубе можно загорать у бассейна. Кроме этого, во дворе устроены японский сад из камней и его китайский аналог с «тропой дракона».

В Украине построили необычный «дом-пузырь»
В Украине построили необычный «дом-пузырь»
В Украине построили необычный «дом-пузырь»
В Украине построили необычный «дом-пузырь»
В Украине построили необычный «дом-пузырь»
В Украине построили необычный «дом-пузырь»

 
 
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Весь необычный жилой особняк появился в этом году под Харьковом. Здание, спроектированное дизайнером Натальей Теличенко, представляет собой два сблокированных...
 
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