На встрече со студентами Наталья Кочанова показала видео про «план Даллеса». Рассказываем, что это

Источник материала: Tut.by

Сегодня во время встречи со студентами журфака Наталья Кочанова поставила присутствующим видео про «план Даллеса». Рассказываем, что это такое и откуда взялась данная теория заговора.



Аллен Даллас. Фото: wikimedia.org

Что случилось

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова 4 декабря приехала на встречу со студентами факультета журналистики БГУ. В один момент она поставила студентам журфака видео, где зачитывался «план Даллеса».

Это случилось после вопроса о Болонском процессе и международном признании дипломов. «Дайте я вам включу, послушайте, а потом про Болонский! Вот послушайте завещание Даллеса», — сказала Наталья Ивановна.

В частности, на встрече прозвучал следующий отрывок: «И мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание русских людей. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их, русских, в эти фальшивые ценности верить. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания».

Что такое «план Даллеса»?

«План Даллеса» — это популярная в русскоязычном сегменте Сети теория заговора. Если кратко, то ее сторонники считают, что во время холодной войны США составили план действий по тайному моральному разложению населения СССР.

Впервые этот текст был опубликован в одном из выступлений митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева) в газете «Советская Россия» 20 февраля 1993 года. Митрополит Иоанн ссылался на этот план наряду с «Протоколами сионских мудрецов» в доказательство того, что Западом ведется против России «подлая, грязная война, хорошо оплачиваемая, тщательно спланированная, непрерывная и беспощадная». Почти одновременно «план» был процитирован поэтом и публицистом Борисом Олейником в журнале «Молодая гвардия» (№ 7, июль 1993 года), редактировавшимся тогда самим Анатолием Ивановым.

По одной из версий, это был доклад Алана Даллеса (главы ЦРУ в 1953—1961 годах), который он произнес в Конгрессе США в 1945 году. По другой — это отрывок из его книги, опубликованной то ли в 1945-м, то ли в 1953 году.

Однако в виде, цитируемом сторонниками его подлинности, «План Даллеса» на русском языке нигде не был опубликован в документалистике, а английский оригинал этого текста никогда не был представлен не только общественности, но и экспертам.



Удостоверение Аллена Далласа. Фото: wikimedia.org

На эту тему есть подробная статья Николая Саквы 2005 года. По словам автора, под «планом Далласа» в рунете обычно подразумеваются два текста:

Фрагмент приписываемых Алену Даллесу высказываний из его книги или статьи «Размышления о реализации американской послевоенной доктрины против СССР». При этом при цитировании этих высказываний ссылаются на книгу «Третья мировая информационно-психологическая война» за авторством В.А. Лисичкина и Л.А. Шелепина. Сам же Лисичкин в качестве источника цитирует газету «Дуэль» № 24 за август 1998. Англоязычный источник цитаты не указывается. Фрагменты директивы 20/1 Совета национальной безопасности США («Задачи в отношении России») от 18 августа 1948 (NSC 20/1 1948), представляющий собой подготовленный советом по запросу министра обороны Джеймса Форрестола аналитический документ о долгосрочных целях политики США в отношении СССР. Этот документ был составлен во время кризиса, связанного с советской блокадой Западного Берлина, и не связан ни с Аленом Даллесом, ни с ЦРУ. Этот меморандум обычно цитируют по пропагандистской книге «ЦРУ против СССР» Н.Н. Яковлева (в этом случае есть англоязычный источник ).

В обоих случаях речь идет про некий план уничтожения СССР, который якобы был принят США после войны. Например, порой приводится раздел «Стратегия США» из упомянутой выше книги Лисичкина и Шелепина, где речь идет о якобы директиве 20/1 «Цели США в войне против России»: «…мы должны позаботиться, чтобы эти условия были навязаны не оскорбительным или унизительным образом. Но мы обязаны не мытьем, так катаньем навязать их для защиты наших интересов…».

Также в книге есть высказывания «Аллена Даллеса» по поводу «начала психологической войны»: «Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного народа…».

Нетрудно заметить, что обе цитаты содержат смысловые и стилистические обороты, не характерные для американских документов и высказываний американских политиков.

Что касается собственно директивы NSC 20/1, то Николай Саква изучил оригинал документа и пришел к выводу, что «текст Яковлева представляет собой идеологическую полемику с директивой NSC 20/1, но никак не ее изложение», и что в нем речь о провоцировании морального разложения общества не шла (в доказательство можно посмотреть полный перевод директивы NSC 20/1 на русский язык , выполненный Николаем).

Согласно рассекреченному и опубликованному тексту NSC 20/1, основные задачи американской политики в отношении СССР делились на военные (на случай войны и победы над СССР) и мирные (при отсутствии войны). «Мирные» цели сводились к следующему:

уменьшить мощь и влияние Москвы до таких пределов, в которых они больше не будут представлять угрозу миру и стабильности международного сообщества;

добиться коренных изменений в теории и практике международных отношений, которых придерживается правительство, находящееся у власти в России.

Откуда же взялся этот «план»?

В номере «Красной Звезды» за 28 октября 2004 года выдвигается предположение, откуда же могла пойти та самая цитата из «плана Даллеса»: «Впервые высказывание, очень схожее по смыслу с „цитатой из Даллеса“, появилось в СССР в… художественной литературе. В 1965 году в Киеве в издательстве „Радяньский письменник“ вышел роман Ю. Дольд-Михайлика „И один в поле воин“. В его второй части — „ В плену у черных рыцарей “ — американский генерал Думбрайт, инспектирующий разведшколу, произносит слова, которые можно рассматривать как вольное изложение установок Даллеса на развертывание идеологической войны против СССР».

Приведем эту цитату: «Вы знаете, — продолжал Думбрайт, — надежда каждой нации — ее молодежь! Мы обязаны сделать так, чтобы эта надежда обманула большевиков. Молодежь склонна увлекаться, и это надо помнить, подбирая ключи к ее умам. Отравляйте душу молодежи неверием в смысл жизни, пробуждайте интерес к сексуальным проблемам, заманивайте такими приманками свободного мира, как модные танцы, красивые тряпки, специального характера пластинки, стихи, песни… Дети всегда найдут, в чем упрекнуть родителей. Воспользуйтесь этим! Поссорьте молодых со старшим поколением…».

Примерно то же писал и «Московский Комсомолец» (номер 1460 от 20 января 2005 года): «…у г-на Олейника имеется вполне конкретная ссылка на тот первоисточник, из которого была взята эта сакраментальная цитата. Эта ссылка заслуживает того, чтобы привести ее полностью: „Эти зловещие слова писатель Анатолий Иванов, как нам стало известно, включил в текст 2-й книги романа „Вечный зов“, опубликованной в 1970 году. Но в течение более 10 лет эти слова выбрасывались цензурой…“ (…)

Вот они-то, я уверен, и есть истинные авторы „плана Даллеса“: слова Иванова, воплощение — Олейника, место публикации „документа“ — журнал „Молодая гвардия“. Так была запущена эта фальшивка».

Получается, что это отрывок из книги?



Снимок носит иллюстративный характер

Скорее всего, да. Упомянутый ранее Николай Саква изучил книгу Бориса Олейника «Князь тьмы», и там действительно есть примерное описание зловещего плана — в форме слов, обращенных к Горбачеву. Так, в книге есть фраза: «Неужели не вспомнили, Михаил Сергеевич?! Да это же Даллес, да-да, тот самый, который сказал это еще в 1945 году, разрабатывая план реализации американской послевоенной доктрины против СССР».

А вот что говорится в романе Иванова «Вечный зов» : «Как сказать, как сказать… — покачал головой Лахновский, (…) — (…) Потому что голова у тебя не тем заполнена, чем, скажем, у меня. О будущем ты не задумывался. Окончится война — все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, чем располагаем: все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить! Как, спрашиваешь? Как?!

Лахновский по мере того, как говорил, начал опять, в который уж раз, возбуждаться, бегать по комнате.

— Мы найдем своих единомышленников: своих союзников и помощников в самой России! — срываясь, выкрикнул Лахновский».

В этом художественном тексте нетрудно заметить явное сходство с «планом Даллеса». Скорее всего, он и послужил основой.

Но в России «план Даллеса» признан экстремистским материалом — как так?

Если точнее, то листовки с «планом Даллеса». Как пишет ТАСС, в 2015 году суд города Асбест (Свердловская область) признал «план Даллеса» по уничтожению СССР экстремистским материалом.

«Весной этого года листовки с текстом плана распространялись на территории Асбеста. Лингвистическая экспертиза ФСБ провела проверку, в ходе которой были найдены признаки экстремистских материалов. Далее эти результаты были переданы в прокуратуру и суд. Суд, в свою очередь, признал их экстремистскими», — отметили в пресс-службе областного управления ФСБ.

То есть некто просто напечатал текст на листовке. Насколько нам известно, ФСБ не находило секретный план бывшего главы ЦРУ.