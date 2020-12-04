Rzeczpospolita: Кремль открывает свои двери для оппозиции Беларуси

Российским чиновникам запрещено общаться с людьми Тихановской / Фото REUTERS





Люди из окружения Светланы Тихановской регулярно ездят в столицу России. Сейчас в Москве находится группа из нескольких человек, которые представляют Координационный совет, созданный для организации перехода от режима Александра Лукашенко к новой демократической власти.





"Они будут встречаться с российскими СМИ, экспертами и представителями местных аналитических центров включая те, которые близко связаны с Кремлем. Это не первый такой визит. Они происходят регулярно", - сказал Rzeczpospolita хорошо информированный с ситуацией собеседник.





Издание пишет, что главная соперница Лукашенко на выборах, которые прошли 9 августа, до сих пор не имела никаких контактов с представителями властей России. Российским политикам и депутатам Госдумы запрещено контактировать с Тихановской или ее близким окружением.





"У них есть неофициальный запрет, выданный сверху", - сообщил изданию источник.





Rzeczpospolita , что участвовал в нескольких "событиях" с участием представителей белорусской оппозиции в Москве. А также встречался с ними на государственных телеканалах. Известный российский политолог и глава связанного с Кремлем "Центра политической информации" Алексей Мухин признал в разговоре с, что участвовал в нескольких "событиях" с участием представителей белорусской оппозиции в Москве. А также встречался с ними на государственных телеканалах.





"У нас недавно была дискуссия на "Первом канале", во время которой выступал Павел Латушко (бывший дипломат и экс-министр культуры Беларуси - ред.). Почему Россия должна игнорировать этих людей? Они граждане Беларуси и имеют право участвовать в конституционных процессах своей страны. Официально представители власти не контактируют с белорусской оппозицией. Но это не значит, что Россия закрывает перед ними двери", - сказал Мухин.









По его словам, в Москве хорошо понимают, какие настроения распространены среди белорусов.





"Лукашенко, медля с изменением конституции, провоцирует радикализацию протестов", - добавил он.





Во вторник российский Совет по международным делам РФ опубликовал новое исследование, из которого следует, что большинство участников протестов в Беларуси (не менее 70%) хорошо относятся к России. А половина жителей белорусских городов утверждают, что были разочарованы, когда Владимир Путин признал "победу" Лукашенко на выборах. Каждый пятый опрошенный считает, что Россия должна поддержать протесты, а более 60% белорусов считают, что Москва вообще не должна поддерживать ни одну из сторон. Также исследование показало, что бывший глава российского "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, который Минск не допустил до выборов, самый популярный политик в Беларуси.





"Теоретически такая фигура, которая понимает российский политический класс, была бы приемлема для Кремля. Это одна из причин, почему Лукашенко не хочет выпускать Бабарико из тюрьмы", - пишет на страницах Совета по международным делам РФ Рыгор Астапеня.





Это исследование он провел для британского центра Chatham House. Но его труд попал на сайт одного из самых влиятельных институтов в России. Как так случилось? Особенно это вызывает удивление, если обратить внимание на то, что в состав президиума Совета по иностранным делам РФ входят пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и замминистра иностранных дел Игорь Моргулов. В наблюдательном совете организации также участвует глава МИД РФ Сергей Лавров.





"Я лично обратился в Совет по иностранным делам РФ с предложением опубликовать статью на тему моих новых исследований. Они согласились", - сказал польскому изданию Астапеня.





По его мнению, это доказывает, что за восточной границей Беларуси тоже есть понимание, что белорусское общество изменилось. И что стоит хотя бы на уровне экспертов выслушать разные голоса из Беларуси.



