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Митрополит Вениамин – о подготовке к Рождеству и предложениях в Конституцию
04.12.2020 19:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси рассказал корреспонденту Sputnik о духовном значении праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, правилах Рождественского поста и предложениях БПЦ в Конституцию Республики Беларусь по вопросам семьи, образования и культуры.
О праздничном церковном предании
О событии Введения во храм Пресвятой Богородицы нет упоминаний в Новом Завете. Эти сведения передавались из уст в уста, начиная с самых первых поколений христиан и до определенного периода, когда это было зафиксировано церковными историками и святыми отцами. Впоследствии праздник приобрел богослужебное оформление.
© Sputnik / Сергей Пятаков
Говоря о Введении во храм Пресвятой Богородицы, мы опираемся на церковное предание, согласно которому долго бывшие бездетными родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь Господу, дали обет – если родится дитя, то они посвятят его служению Богу.
Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, родители отдали дочь на воспитание в Иерусалимский храм. Там маленькую Марию встретил первосвященник со своей свитой, в числе которой был Захария – отец Иоанна Крестителя.
Чтобы подняться в храм, нужно было преодолеть пятнадцать высоких ступеней. Казалось бы, как с этим сможет справиться трехлетний ребенок? Однако, укрепляемая Божьей силой, Богородица преодолела все ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник, руководимый Духом Святым, ввел Марию в самое священное место в храме, куда никто не имел права входить, кроме него самого и только лишь раз в году. Все присутствующие в храме дивились этому событию.
Так праведные Иоаким и Анна исполнили свое обещание, а Мария осталась жить при храме до достижения 12 лет.
Церковное предание и песнопения сохранили не так много сведений о жизни Пресвятой Богородицы в храме. Известно лишь, что много времени она пребывала в молитве, чтении слова Божьего, а также занималась рукоделием.
© Sputnik / Инна Гришук
Кто-то может задать вопрос: как трехлетний ребенок может осилить такие труды? Однако это был совсем не обычный ребенок, который обратил на себя внимание первосвященника. Сперва родители навещали маленькую Марию, но это было недолго – вскоре они покинули земной мир.
Из Предания мы узнаем о том, что в храме Марии являлся Ангел Божий, который укреплял и наставлял ее. Всецело сосредоточившись на духовном возрастании, Пресвятая Богородица смогла сохраниться от всякого греха и стать Матерью Божьей. Христос не только благоволил родиться от Девы Марии, но избрал ее как самую чистую и лучшую из всего человеческого рода.
О духовном значении Введения во храм Пресвятой Богородицы
Известно, что праведные родители Пресвятой Богородицы долгое время были бездетны, но по особому Божьему благословению случилось чудо – у них родилась девочка. И вот благочестивые Иоаким и Анна вводят отроковицу Марию в Иерусалимский храм как дар не только их самих, но и всех людей, души которых повернулись к Богу в надежде на спасение.
С другой стороны, Пресвятая Богородица вводится в храм не просто так, но для того, чтобы возрасти духовно и стать впоследствии домом Божьим. Все это можно назвать процессом приготовления к сошествию на землю Сына Божьего.
Введение во храм Пресвятой Богородицы предзнаменует собой приготовление к светлому празднику Рождества Христова.
О правилах Рождественского поста
Рождественский пост длится 40 дней и считается нестрогим: в дни великих праздников, а также субботу и воскресенье разрешается вкушение рыбы.
Это период приготовления христиан к празднику Рождества Христова и дням Великого поста.
В это время Господь призывает внимательно следить за каждым движением своей души, стараться, чтобы мысли и поступки были добрыми и правильными. В дни поста у нас есть благоприятная возможность порассуждать, увидеть все свои несовершенства, ошибки и исправиться.
Вместе с тем, нужно не забывать благодарить Бога за все духовные преуспевания и закреплять их. Пусть все то доброе, что будет достигнуто нами во время Рождественского поста, станет нашим приношением Богу, станет нашей доброй привычкой.
О важности воспитания любви к Богу с самых ранних лет
Иногда родители делают все от них зависящее, чтобы ребенок был воспитан, однако ничего из этого не получается. Все дело в том, что зачастую в этом процессе они забывают призывать помощь Божью.
К поступкам детей следует относиться со многим вниманием, не делая поблажек даже для самых маленьких. Ведь отроковица Мария уже в три года жила при храме одна, без родительской опеки, каждодневно работала над собой и духовно преуспевала.
Важно не оставлять воспитание детей на потом, считая это чем-то малозначительным. Как раз из таких малых вещей и формируется общий облик, манера поведения ребенка. Если в детском сознании будет заложено внимание ко всему происходящему, то он, несомненно, будет более щепетилен в оценке каждого своего поступка.
Детей более младшего возраста дозволяется наказывать и проявлять благоразумную строгость, а по мере взросления применять методы назидательного характера. Причем эти меры уместны и с детьми более младшего возраста, это будет только способствовать формированию у них большей ответственности.
О предложениях БПЦ в Конституцию по вопросам семьи, образования и культуры
БПЦ уже направила свои предложения по вопросам взаимоотношений в семье, образования и культуры на рассмотрение в Совет Республики. Главным в наших предложениях стало закрепление традиционных христианских ценностей нашего народа, особенно с учетом того, что у наших соседей сейчас начали формироваться новые представления о семье, положении в ней родителей и детей.
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БПЦ вносит предложение зафиксировать определение брака как добровольного союза мужчины и женщины именно по рождению и в целях создания семьи (не простого сожительства), который порождает взаимные права и обязанности. Также мы подчеркиваем важность и приоритет семейного воспитания перед школьным. Это будет способствовать укреплению института брака и препятствовать распаду семей, исчезнет либо существенно снизится необходимость в детских домах и домах престарелых.
Что касается предложений по вопросам образования и культуры, то здесь мы также ориентировались на сохранение христианских ценностей. К примеру, с позиции БПЦ, неприемлемы такие искусственно навязанные и чуждые нашему менталитету праздники, как Хэллоуин, несущие в себе негативный посыл.
В вопросах образования следует уделять большее влияние духовной стороне. К сожалению, с позиции светского образования, человек не должен знать основательно о духовном наследии своего народа. Но как же можно говорить о Ефросинье Полоцкой только как о великой просветительнице, забывая о ее высокодуховном облике, вдохновляющем нравственном примере для всех поколений, вкладе в духовное наследие Беларуси? Мы, несомненно, должны сохранить то самое доброе, что есть в нашей традиции, учитывая при этом реалии нашего времени.
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В пятницу 4 декабря православные верующие отмечают один из двенадцати великих христианских праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это событие...
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