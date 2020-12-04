Митрополит Вениамин – о подготовке к Рождеству и предложениях в Конституцию

Источник материала: Sputnik Беларусь

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси рассказал корреспонденту Sputnik о духовном значении праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, правилах Рождественского поста и предложениях БПЦ в Конституцию Республики Беларусь по вопросам семьи, образования и культуры.

О праздничном церковном предании

О событии Введения во храм Пресвятой Богородицы нет упоминаний в Новом Завете. Эти сведения передавались из уст в уста, начиная с самых первых поколений христиан и до определенного периода, когда это было зафиксировано церковными историками и святыми отцами. Впоследствии праздник приобрел богослужебное оформление.

Говоря о Введении во храм Пресвятой Богородицы, мы опираемся на церковное предание, согласно которому долго бывшие бездетными родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь Господу, дали обет – если родится дитя, то они посвятят его служению Богу.

Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, родители отдали дочь на воспитание в Иерусалимский храм. Там маленькую Марию встретил первосвященник со своей свитой, в числе которой был Захария – отец Иоанна Крестителя.

Чтобы подняться в храм, нужно было преодолеть пятнадцать высоких ступеней. Казалось бы, как с этим сможет справиться трехлетний ребенок? Однако, укрепляемая Божьей силой, Богородица преодолела все ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник, руководимый Духом Святым, ввел Марию в самое священное место в храме, куда никто не имел права входить, кроме него самого и только лишь раз в году. Все присутствующие в храме дивились этому событию.

Так праведные Иоаким и Анна исполнили свое обещание, а Мария осталась жить при храме до достижения 12 лет.

Церковное предание и песнопения сохранили не так много сведений о жизни Пресвятой Богородицы в храме. Известно лишь, что много времени она пребывала в молитве, чтении слова Божьего, а также занималась рукоделием.

Кто-то может задать вопрос: как трехлетний ребенок может осилить такие труды? Однако это был совсем не обычный ребенок, который обратил на себя внимание первосвященника. Сперва родители навещали маленькую Марию, но это было недолго – вскоре они покинули земной мир.

Из Предания мы узнаем о том, что в храме Марии являлся Ангел Божий, который укреплял и наставлял ее. Всецело сосредоточившись на духовном возрастании, Пресвятая Богородица смогла сохраниться от всякого греха и стать Матерью Божьей. Христос не только благоволил родиться от Девы Марии, но избрал ее как самую чистую и лучшую из всего человеческого рода.

О духовном значении Введения во храм Пресвятой Богородицы

Известно, что праведные родители Пресвятой Богородицы долгое время были бездетны, но по особому Божьему благословению случилось чудо – у них родилась девочка. И вот благочестивые Иоаким и Анна вводят отроковицу Марию в Иерусалимский храм как дар не только их самих, но и всех людей, души которых повернулись к Богу в надежде на спасение.

С другой стороны, Пресвятая Богородица вводится в храм не просто так, но для того, чтобы возрасти духовно и стать впоследствии домом Божьим. Все это можно назвать процессом приготовления к сошествию на землю Сына Божьего.

Введение во храм Пресвятой Богородицы предзнаменует собой приготовление к светлому празднику Рождества Христова.

О правилах Рождественского поста

Рождественский пост длится 40 дней и считается нестрогим: в дни великих праздников, а также субботу и воскресенье разрешается вкушение рыбы.

Это период приготовления христиан к празднику Рождества Христова и дням Великого поста.

В это время Господь призывает внимательно следить за каждым движением своей души, стараться, чтобы мысли и поступки были добрыми и правильными. В дни поста у нас есть благоприятная возможность порассуждать, увидеть все свои несовершенства, ошибки и исправиться.

Вместе с тем, нужно не забывать благодарить Бога за все духовные преуспевания и закреплять их. Пусть все то доброе, что будет достигнуто нами во время Рождественского поста, станет нашим приношением Богу, станет нашей доброй привычкой.

О важности воспитания любви к Богу с самых ранних лет

Иногда родители делают все от них зависящее, чтобы ребенок был воспитан, однако ничего из этого не получается. Все дело в том, что зачастую в этом процессе они забывают призывать помощь Божью.

К поступкам детей следует относиться со многим вниманием, не делая поблажек даже для самых маленьких. Ведь отроковица Мария уже в три года жила при храме одна, без родительской опеки, каждодневно работала над собой и духовно преуспевала.

Важно не оставлять воспитание детей на потом, считая это чем-то малозначительным. Как раз из таких малых вещей и формируется общий облик, манера поведения ребенка. Если в детском сознании будет заложено внимание ко всему происходящему, то он, несомненно, будет более щепетилен в оценке каждого своего поступка.

Детей более младшего возраста дозволяется наказывать и проявлять благоразумную строгость, а по мере взросления применять методы назидательного характера. Причем эти меры уместны и с детьми более младшего возраста, это будет только способствовать формированию у них большей ответственности.

О предложениях БПЦ в Конституцию по вопросам семьи, образования и культуры

БПЦ уже направила свои предложения по вопросам взаимоотношений в семье, образования и культуры на рассмотрение в Совет Республики. Главным в наших предложениях стало закрепление традиционных христианских ценностей нашего народа, особенно с учетом того, что у наших соседей сейчас начали формироваться новые представления о семье, положении в ней родителей и детей.

БПЦ вносит предложение зафиксировать определение брака как добровольного союза мужчины и женщины именно по рождению и в целях создания семьи (не простого сожительства), который порождает взаимные права и обязанности. Также мы подчеркиваем важность и приоритет семейного воспитания перед школьным. Это будет способствовать укреплению института брака и препятствовать распаду семей, исчезнет либо существенно снизится необходимость в детских домах и домах престарелых.

Что касается предложений по вопросам образования и культуры, то здесь мы также ориентировались на сохранение христианских ценностей. К примеру, с позиции БПЦ, неприемлемы такие искусственно навязанные и чуждые нашему менталитету праздники, как Хэллоуин, несущие в себе негативный посыл.

В вопросах образования следует уделять большее влияние духовной стороне. К сожалению, с позиции светского образования, человек не должен знать основательно о духовном наследии своего народа. Но как же можно говорить о Ефросинье Полоцкой только как о великой просветительнице, забывая о ее высокодуховном облике, вдохновляющем нравственном примере для всех поколений, вкладе в духовное наследие Беларуси? Мы, несомненно, должны сохранить то самое доброе, что есть в нашей традиции, учитывая при этом реалии нашего времени.