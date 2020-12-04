Назван самый сексуальный актер года

Источник материала: ОНТ

Составлен список самых сексуальных актеров года. Результаты голосования пользователей опубликовали на портале Just Jared .

Первое место зрители отдали актеру из Шотландии – Сэму Хьюэну, который прославился благодаря сериалу «Чужестранка». На втором месте – 23-летний Хиро Файнс-Тиффин. Он сыграл Тома Рэддла в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». И замкнул тройку сексуальных актеров – Роберт Паттинсон.

В десятку также вошли такие актеры, как Генри Кавилл, Джейми Дорнан, Том Эллис, Крис Эванс, Себастиан Стэн, Кит Харрингтон и музыкант Гарри Стайлс, который сыграл в фильме Кристофера Нолана «Дюнкерк».

Фото: David McNew / Reuters

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