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Назван самый сексуальный актер года

04.12.2020 19:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван самый сексуальный актер года

Составлен список самых сексуальных актеров года. Результаты голосования пользователей опубликовали на портале Just Jared.

Первое место зрители отдали актеру из Шотландии – Сэму Хьюэну, который прославился благодаря сериалу «Чужестранка». На втором месте – 23-летний Хиро Файнс-Тиффин. Он сыграл Тома Рэддла в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». И замкнул тройку сексуальных актеров – Роберт Паттинсон.

В десятку также вошли такие актеры, как Генри Кавилл, Джейми Дорнан, Том Эллис, Крис Эванс, Себастиан Стэн, Кит Харрингтон и музыкант Гарри Стайлс, который сыграл в фильме Кристофера Нолана «Дюнкерк».

Фото: David McNew / Reuters

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Составлен список самых сексуальных актеров года. Результаты голосования пользователей опубликовали на портале Just Jared. Первое место зрители отдали актеру из...
 
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