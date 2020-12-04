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Назван самый сексуальный актер года
Источник материала: ОНТ
Составлен список самых сексуальных актеров года. Результаты голосования пользователей опубликовали на портале
Первое место зрители отдали актеру из Шотландии – Сэму Хьюэну, который прославился благодаря сериалу «Чужестранка». На втором месте – 23-летний Хиро Файнс-Тиффин. Он сыграл Тома Рэддла в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». И замкнул тройку сексуальных актеров – Роберт Паттинсон.
В десятку также вошли такие актеры, как Генри Кавилл, Джейми Дорнан, Том Эллис, Крис Эванс, Себастиан Стэн, Кит Харрингтон и музыкант Гарри Стайлс, который сыграл в фильме Кристофера Нолана «Дюнкерк».
Фото: David McNew / Reuters
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Составлен список самых сексуальных актеров года. Результаты голосования пользователей опубликовали на портале Just Jared. Первое место зрители отдали актеру из...
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