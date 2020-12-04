Народное антикризисное управление разрабатывает проект реформы белорусской милиции

Народное антикризисное управление (НАУ), созданное в поддержку Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса, разрабатывает проект реформы системы органов внутренних дел Беларуси, сообщила 4 декабря на пресс-конференции в онлайн-формате руководитель проекта, бывший дознаватель и следователь, капитан юстиции Светлана Хилько.





По ее словам, необходимость реформы системы ОВД «настолько очевидна, что убеждать в ней не приходится сегодня ни сотрудников милиции, ни граждан». «НАУ констатирует неспособность органов внутренних дел исполнять возложенные обязанности по поддержанию правопорядка и защите прав граждан. Последние месяцы показали, что сотрудники ОВД руководствуются в своей деятельности приказом, а не законом, что вызывает в обществе возмущение и чувство глубокой несправедливости», — сказала Хилько.

Представитель НАУ утверждает, что запрос на реформу «высок и внутри самой системы ОВД». Сотрудники милиции, по ее словам, «понимают, что так жить больше нельзя», потому что «всех откровенно достало отсутствие структуры и нормальных, понятных законных правил выполнения своего служебного долга».

«Сегодня у участкового в районе орудуют банды "неравнодушных граждан", с которыми власть от бессилия и глупости поделилась монополией на применение силы, завтра в срочном порядке требуют прекратить создание народных дружин, послезавтра снова все зачистить и навести порядок, — отметила бывший следователь. — Хаотичные и нервные движения начальства показали всю их неуверенность, неэффективность и неспособность планировать и предвидеть риски. Несправедливо поощряются сотрудники, нарушающие закон, в то время как те, кто имеет смелость высказаться против, подвергаются травле. Работать в такой системе невозможно».

Сейчас НАУ собирает и обобщает международный опыт реформ системы ОВД, а также создает проект новой организационной структуры системы белорусских органов внутренних дел — полиции. «Нам надо ответить на ряд важных вопросов: какие из существующих подразделений подлежат реформированию и серьезной чистке, какие — слиянию, какие новые мы должны создать?» — очертила Хилько круг проблем в этой части.

Кроме того, по ее словам, НАУ занимается разработкой механизмов обеспечения прав самих правоохранителей, таких как профильный профсоюз, независимые от МВД юридическая и психологическая службы и другие. «Разрабатываем систему честного и прозрачного отбора сотрудников и продвижения их по службе, планируем внедрение тренинговой системы быстрой подготовки кадров и системы непрерывного образования сотрудников на базе различных ступеней», — добавила она.

По словам бывшего следователя, в НАУ разрабатывают «долго-, средне- и краткосрочные гибкие планы реформирования с возможностью их корректировки», поскольку «готовой модели того, как должна выглядеть полиция, нет». «Идеальной полиции не существует сегодня нигде в мире, в каждой стране есть свои проблемы, — пояснила она. — Есть какие-то стандарты, к которым нужно стремиться, но я уверена, что с нашим потенциалом мы можем сделать лучше и стать примером для многих других стран».

Приоритетными задачами НАУ во время переходного периода — с момента ухода Лукашенко до избрания нового президента, по словам Хилько, станет создание ситуационного штаба «для решения оперативных задач и быстрого реагирования» в целях поддержания правопорядка в стране. Такими задачами также будут пресечение уничтожения доказательств противоправных деяний, пресечение побегов и розыск скрывшихся подозреваемых. НАУ намерено помогать следственным и иным органам, а также работать с общественными организациями «для немедленного формирования гражданских надзорных органов реформы» ОВД, завершить формирование бюджета этой реформы, полностью собрать состав команды реформаторов и приступить к проведению первых этапов реформы.