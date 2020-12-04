МВД о задержании участника уличных беспорядков: «Дробил тротуарную плитку и бросал ее куски в сотрудников милиции» (видео)

Источник материала: Onliner

В МВД сообщили, что сотрудники ГУБОПиК задержали активного участника уличных беспорядков. «Установлено, что 10 августа возле торгового центра „Рига“ 29-летний житель столицы возводил баррикады, дробил тротуарную плитку и бросал ее куски в сотрудников милиции», — говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

«Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и признали подозреваемым по уголовному делу, возбужденному ранее по факту массовых беспорядков», — отметили в МВД.

Там добавили, что фигурант водворен в ИВС.

«Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, а к административной — за уклонение от явки на призывной пункт, оскорбление и мелкое хулиганство», — добавили в министерстве.