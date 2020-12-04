Зима как зима: до +8

Источник материала: Onliner

Как обычно, мы проживаем в месте, где любят соприкасаться разные силы. На этот раз у нас, с одной стороны, хорошо экипированный сибирский антициклон, а с другой — группа неплохо обеспеченных и продуманных западных циклонов. Между ними мы — стоим с красными ладошками на довольно неприятном ветру. Белгидромет говорит, что именно такого рода стабильность нас ожидает на некоторое время.

В выходные может случиться порядочная толкотня воздушных масс. В результате ожидается неплохой разброс дневных температур: от 4 мороза на северо-востоке до 8 тепла в Брестской области. Но чтобы никому не показалось слишком жарко, предусмотрен ветер до 18 метров в секунду. Еще — редкий снег и гололедица.

Постепенно температуры пойдут вниз, больше никакого баловства с плюсами (разве что самую малость). На следующей неделе дневной диапазон установится в основном в пределах от ноля и ниже. Ночами может морозить до 10 градусов. То, что нападало, в целом сохранится, но новый снег выделяется скудно.