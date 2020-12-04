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Дания прекратит добычу нефти и газа

04.12.2020 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Дания прекратит добычу нефти и газа

  • 4.12.2020, 19:30
Дания прекратит добычу нефти и газа

В прошлом году страна согласовала одну из самых амбициозных климатических целей в мире.

Власти Дании решили прекратить добычу нефти и газа в Северном море к 2050 году, об этом пишет Reuters.

В прошлом году страна согласовала одну из самых амбициозных климатических целей в мире — сократить выбросы на 70 процентов к 2030 году и стать климатически нейтральной к 2050 году. Дания является крупнейшим производителем нефти и газа в Европейском союзе. «Мы ставим финальную точку на эре ископаемых», — сказал министр по проблемам климата и энергетики страны Дан Йергенсен.

По оценкам, в 2020 году Дания добудет 83 тысячи баррелей сырой нефти. Прекращение добычи сырья к 2050 году приведет к потере 2,1 миллиарда долларов. В июне правительственные советники рекомендовали закончить любую разведку нефти и газа в Северном море, заявив, что продолжение работ нанесет ущерб амбициям страны как лидера в борьбе с изменением климата.

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В прошлом году страна согласовала одну из самых амбициозных климатических целей в мире.
 
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