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Россия испытает худший в мире авианосец «Адмирал Кузнецов»
Источник материала: Хартия'97
Россия испытает худший в мире авианосец «Адмирал Кузнецов»
В РФ надеются, что дымящий авианосец сможет проработать пять лет.
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5, которому 4 декабря исполнилось 35 лет со дня спуска на воду, пройдет ходовые испытания в 2022 году, сообщает
По данным агентства, завершение ремонта позволит кораблю проработать пять лет. Источник добавил, что финансирование соответствующих работ на «Звездочке» со стороны заказчика «идет без срывов».
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» возглавляет пятерку худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду, и является единственным из них, до сих пор состоящим на вооружении, сообщал The National Interest.
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В РФ надеются, что дымящий авианосец сможет проработать пять лет.
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