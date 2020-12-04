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Россия испытает худший в мире авианосец «Адмирал Кузнецов»

04.12.2020 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Россия испытает худший в мире авианосец «Адмирал Кузнецов»

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  • 4.12.2020, 19:02
  • 2,272
Россия испытает худший в мире авианосец «Адмирал Кузнецов»
Фото: РИА Новости

В РФ надеются, что дымящий авианосец сможет проработать пять лет.

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5, которому 4 декабря исполнилось 35 лет со дня спуска на воду, пройдет ходовые испытания в 2022 году, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в кораблестроительной отрасли.

По данным агентства, завершение ремонта позволит кораблю проработать пять лет. Источник добавил, что финансирование соответствующих работ на «Звездочке» со стороны заказчика «идет без срывов».

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» возглавляет пятерку худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду, и является единственным из них, до сих пор состоящим на вооружении, сообщал The National Interest.

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В РФ надеются, что дымящий авианосец сможет проработать пять лет.
 
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