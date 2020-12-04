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Европейская страна задумалась о переходе на четырехдневку
Источник материала: Хартия'97
Европейская страна задумалась о переходе на четырехдневку
По мнению чиновников, это может повысить занятость европейцев.
Министерство труда Испании задумалось о переходе на четырехдневную рабочую неделю в стране. По мнению чиновников, это может повысить занятость европейцев,
По словам вице-премьера Пабло Иглесиаса, правительство рассматривает возможность сокращения рабочего времени. Его заявление прозвучало через несколько дней после того, как гигант потребительских товаров Unilever объявил о введении пробной четырехдневки для работников в Новой Зеландии. Такая мера нужна, чтобы увеличить производительность труда.
Любое предложение по изменению рабочей недели в Испании будет представлено правительством в рамках социального диалога с профсоюзами и промышленными группами.
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По мнению чиновников, это может повысить занятость европейцев.
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