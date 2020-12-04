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Правительство РБ утвердило Нацстратегию поддержки пенсионеров

04.12.2020 19:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Совмин Беларуси постановлением №693 от 3 декабря 2020 года утвердил Национальную стратегию ”Активное долголетие – 2030“.

«Разработка документа обусловлена интенсификацией процессов демографического старения населения, возникновением новых потребностей и возможностей для пожилых граждан, а также необходимостью создания условий для реализации их потенциала», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Цель Национальной стратегии – создание условий для наиболее полной и эффективной реализации потенциала пожилых граждан, устойчивого повышения качества их жизни посредством системной адаптации государственных и общественных институтов к проблеме старения населения.

Основными задачами Национальной стратегии являются:

• обеспечение защиты прав и достоинства пожилых граждан, создание условий для их социальной включенности и всестороннего участия в жизни общества;

• стимулирование более продолжительной трудовой жизни, формирование комфортного уровня дохода пожилых граждан;

• обеспечение возможности для обучения в течение всей жизни, расширение доступа к получению образования и повышению квалификации;

• создание условий для здоровой и безопасной жизни, активного долголетия;

• развитие социального обслуживания для обеспечения достойного качества жизни пожилых граждан;

• создание адаптированной к потребностям пожилых граждан инфраструктуры и среды жизнедеятельности.

 
 
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Совмин Беларуси постановлением №693 от 3 декабря 2020 года утвердил Национальную стратегию ”Активное долголетие – 2030“.
 
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