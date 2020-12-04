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В Беларуси подорожают некоторые телефонные и почтовые услуги
Источник материала: Партизан
В Беларуси дорожают телефонная связь и некоторые почтовые отправления,
С 15 декабря вырастут тарифы на услуги электросвязи общего пользования:
С 15 декабря также повысят тарифы на пересылку простой почтовой карточки, письма, бандероли весом до 20 граммов — на 6 копеек для физлиц и на 5 копеек для юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
В МАРТ уточняют, что оказание услуг телефонной и почтовой связи сейчас является убыточным. Уровень возмещения населением услуг телефонной связи не превышает 96,4%, почтовой связи — 99,3%. Услуги электросвязи и почтовой связи являются социально значимыми, тарифы на них регулируются государством.
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В Беларуси дорожают телефонная связь и некоторые почтовые отправления, сообщает пресс-служба МАРТ. Стоимость услуг вырастет с 15 декабря. Повышение тарифов...
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