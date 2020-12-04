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Бывшего следователя Евгения Юшкевича отпустили под подписку о невыезде

04.12.2020 19:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политзаключённому Евгению Юшкевичу изменили меру пресечения. Его отпустили под подписку о невыезде, сообщает ТГ-канал @motolkohelp.


Евгений Юшкевич / @motolkohelp​

Эту информацию подтвердила и его адвокат Мария Колесова-Гудилина, передает "Еврорадио".

Юшкевича задержали 24 ноября, дома у него прошёл обыск. Несколько лет назад он уволился из Следственного комитета, а в этом году активно участвовал в проекте ByChange, который помогал бывшим силовикам устроиться в гражданской жизни. Таким образом, за решёткой он провёл 10 дней.

Его подозревают по статье "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них "(ч. 1 ст. 342 УК). Последние дни он сидел в СИЗО №1 по улице Володарского в Минске

Правозащитники признали Юшкевича политзаключённым.
 
Теги: Минск
 
 
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Политзаключённому Евгению Юшкевичу изменили меру пресечения. Его отпустили под подписку о невыезде, сообщает ТГ-канал @motolkohelp.
 
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