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Случаи притеснения журналистов и российских СМИ в странах Балтии
04.12.2020 19:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
За последние пять лет количество случаев притеснения российских журналистов, а также новостных агентств, радио, газет и телеканалов идет на десятки. Последний – ситуация с Baltnews и Sputnik Латвия.
Подробности – читайте в инфографике Sputnik.
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Власти Латвии, Литвы и Эстонии известны своим "особенным" отношением к российским СМИ и тем иностранным журналистам, которые не придерживаются провластной...
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