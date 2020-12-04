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Случаи притеснения журналистов и российских СМИ в странах Балтии

04.12.2020 19:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

За последние пять лет количество случаев притеснения российских журналистов, а также новостных агентств, радио, газет и телеканалов идет на десятки. Последний – ситуация с Baltnews и Sputnik Латвия.

Подробности – читайте в инфографике Sputnik.

 
 
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Власти Латвии, Литвы и Эстонии известны своим "особенным" отношением к российским СМИ и тем иностранным журналистам, которые не придерживаются провластной...
 
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