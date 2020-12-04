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Ежегодная церемония закрытия футбольного сезона «Звёздный мяч» состоится 9 декабря в Минске

04.12.2020 19:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ежегодная церемония закрытия футбольного сезона «Звёздный мяч» состоится 9 декабря в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Ежегодная церемония закрытия футбольного сезона «Звёздный мяч» состоится 9 декабря в Минске.

С учётом эпидемиологической обстановки мероприятие пройдёт в усечённом формате. В церемонии награждения примут лишь номинанты и представители Белорусской федерации футбола. Во время «Звёздного мяча» будут определены победители в командных и индивидуальных номинациях, в том числе по пляжному футболу и футзалу. Для болельщиков будет организована прямая онлайн-трансляция мероприятия. Напомним, в прошлом году главный приз получил капитан БАТЭ Игорь Стасевич – он был признан лучшим футболистом сезона.

 

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Теги: Минск
 
 
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Ежегодная церемония закрытия футбольного сезона «Звёздный мяч» состоится 9 декабря в Минске. С учётом эпидемиологической обстановки мероприятие пройдёт в...
 
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