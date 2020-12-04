ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

5 самых богатых политических лидеров в мире

04.12.2020 19:47 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

5 самых богатых политических лидеров в мире

Доподлинно количество богатств известных политических лидеров не известно, но те данные, что были открыты общественности, просто поражают.

Обнародованные цифры активов Муаммара Каддафи шокирующе высоки. Его состояние оценивали в более 200 миллиардов долларов. Также отмечали, что ливийский лидер не видел разницы между ресурсами страны и своими личными активами. 


Покойный глава египетского государства Хосни Мубарак, по непроверенной информации, накопил более 70 миллиардов долларов, а все экономически выгодные посты в стране контролировались его близким окружением. 


 Али Абдалла Салех управлял страной тридцать три года и стал первым президентом единого Йемена. Говорят, что свой пост он покинул с солидным состоянием более 60 миллиардов долларов.


Считается, что лидер Туниса Зин эль-Абидин Бен Али накопил состояние около 17 миллиардов долларов, а его супруга покинула мужа с ощутимым золотым запасом – более 60 миллионов долларов.


Активы скончавшегося зимбабвийского президента Роберта Мугабе превышали миллиард долларов. Помимо денег, президент почти нищей страны имел шесть резиденций и парочку ферм.



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доподлинно количество богатств известных политических лидеров не известно, но те данные, что были открыты общественности, просто поражают. Обнародованные цифры...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дания прекратит добычу нефти и газа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика