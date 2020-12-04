5 самых богатых политических лидеров в мире

Источник материала: ОНТ

Доподлинно количество богатств известных политических лидеров не известно, но те данные, что были открыты общественности, просто поражают.

Обнародованные цифры активов Муаммара Каддафи шокирующе высоки. Его состояние оценивали в более 200 миллиардов долларов. Также отмечали, что ливийский лидер не видел разницы между ресурсами страны и своими личными активами.





Покойный глава египетского государства Хосни Мубарак, по непроверенной информации, накопил более 70 миллиардов долларов, а все экономически выгодные посты в стране контролировались его близким окружением.





Али Абдалла Салех управлял страной тридцать три года и стал первым президентом единого Йемена. Говорят, что свой пост он покинул с солидным состоянием более 60 миллиардов долларов.





Считается, что лидер Туниса Зин эль-Абидин Бен Али накопил состояние около 17 миллиардов долларов, а его супруга покинула мужа с ощутимым золотым запасом – более 60 миллионов долларов.





Активы скончавшегося зимбабвийского президента Роберта Мугабе превышали миллиард долларов. Помимо денег, президент почти нищей страны имел шесть резиденций и парочку ферм.









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