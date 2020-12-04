Источник материала: ОНТ

Футбольный клуб «Неман» продлил контракт с главным тренером команды Игорем Ковалевичем.

Специалист продолжит работу в Гродно еще минимум год. Напомним, что этот сезон для гродненцев получился крайне удачным. «Неман» до последнего тура претендовал на бронзовые награды, но проиграл в заключительном матче брестскому «Динамо». Игорь Ковалевич возглавляет гродненский клуб с лета 2016 года. Под его руководством «Неман» провел в рамках чемпионата 138 матчей, что является вторым показателем в истории клуба.

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