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Футбольный клуб «Неман» продлил контракт с главным тренером команды Игорем Ковалевичем

04.12.2020 19:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Футбольный клуб «Неман» продлил контракт с главным тренером команды Игорем Ковалевичем

Футбольный клуб «Неман» продлил контракт с главным тренером команды Игорем Ковалевичем.

Специалист продолжит работу в Гродно еще минимум год. Напомним, что этот сезон для гродненцев получился крайне удачным. «Неман» до последнего тура претендовал на бронзовые награды, но проиграл в заключительном матче брестскому «Динамо». Игорь Ковалевич возглавляет гродненский клуб с лета 2016 года. Под его руководством «Неман» провел в рамках чемпионата 138 матчей, что является вторым показателем в истории клуба. 

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Теги: Гродно
 
 
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Футбольный клуб «Неман» продлил контракт с главным тренером команды Игорем Ковалевичем. Специалист продолжит работу в Гродно еще минимум год. Напомним, что этот...
 
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