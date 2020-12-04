Иосуб – об отключении SWIFT: «Кому от этого будет хуже  —населению или режиму — вопрос открытый»

Источник материала: Салiдарнасць

Северная Корея, Иран, Крым — станет ли Беларусь следующей?

В Беларуси и за рубежом в последнее время как вариант давления на режим Лукашенко активно обсуждается тема отключения белорусских банков от Международной банковской системы SWIFT.

Сами банки на всякий случай подключаются к аналогичной российской системе , платформа «Голос» запустила голосование, чтобы узнать, что по этому поводу думает население.





Фото belbiz.by

— Я думаю, что те, кто голосуют за это, не очень хорошо отдают себе отчет, каким может быть результат. Но лично я не буду становиться на чью-либо сторону, потому что, на мой взгляд, применение таких санкций к Беларуси невозможно, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарносці» старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Собеседник считает, что последствия отключения будут ощутимыми не только для власти и государственных учреждений, но и для всего населения.

— В случае отключения банков от SWIFT перестанут работать карточки международных платежных систем, выпущенные этими банками — VISA и Mastercard. В Беларуси работать будет только Белкарт.

В России есть отдельная от SWIFT система расчета, которая мало кого спасет, потому что это система расчета российскими банками в российских рублях, что никак не заменит расчеты в долларах или евро.

Да, это стало бы давлением на режим, но также это стало бы давлением на все предприятия, включая частные, и на все население, которое лишится возможности проводить какие-либо денежные операции. Кому от этого будет хуже — населению или режиму — вопрос открытый, — размышляет аналитик.

Эксперт, ссылаясь на мировую практику, считает маловероятной саму возможность отключения белорусских банков от Международной системы.

— К SWIFT подключено 220 стран. Я думаю, что среди них есть и страны с авторитарным режимом, и даже какие-нибудь африканские государства, которыми управляют людоеды. Но это не становится причиной для отключения банков.

Эта система обеспечивает банкам международные расчеты, и все рассчитывают на ее надежность. Однако прецеденты с отключениями были, и они хорошо известны.

От SWIFT отключены банки Северной Кореи и часть банков Ирана. Там причиной стало то, что конкретные банки подозревают в финансировании создания ядерного оружия. Они нарушили международный запрет на создание оружия массового поражения и за это попали под санкции.

Попали под международные санкции банки, которые работают в Крыму. Там основанием стал международный терроризм и аннексия. Такое определение международное сообщество дало событиям, произошедшим в Крыму, приравняв это к созданию оружия массового поражения.

Беларусь пока не обвиняется ни в создании ядерного оружия, ни в международном терроризме, — объяснил свою точку зрения Вадим Иосуб.