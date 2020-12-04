НАУ подготовило предложения по стабилизации экономики Беларуси в переходный период

Народное антикризисное управление (НАУ), созданное в поддержку Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса, подготовило предложения по стабилизации экономики Беларуси в переходный период — с момента ухода Александра Лукашенко, заявил 4 декабря на пресс-конференции в онлайн-формате руководитель НАУ, член президиума КС, бывший чиновник и дипломат Павел Латушко.





По его словам, экономика Беларуси сейчас находится в преддефолтном состоянии. Он обратил внимание на то, что госдолг с начала года вырос более чем на 29% и составил 22 млрд долларов — «втрое больше золотовалютных резервов страны». Латушко констатировал сокращение ЗВР, девальвацию рубля и инфляцию, падение ВВП и рецессию в экономике. Предприятия, отметил он, работают с низкой эффективностью и производительностью труда. Наблюдается падение экспорта и дефицит бюджета, падение доходов и уровня жизни населения, инвестиций, а также репрессии в отношении бизнеса.

По словам экс-чиновника, чтобы «приблизить дату отлета самолета» Лукашенко и «снизить до минимума ущерб от действий нелегитимной власти», НАУ будет работать над тем, чтобы «минимизировать возможности наращивания режимом госдолга» путем переговоров с потенциальными кредиторами, партнерами и правительствами иностранных государств, а также «выявлять, обнародовать и предотвращать возможные сделки по покупке, приватизации белорусских предприятий в период кризиса на невыгодных для страны условиях». НАУ также будет «выявлять, обнародовать и, по возможности, предотвращать применение Нацбанком и правительством необоснованной эмиссии» национальной валюты.

Кроме того, НАУ будет информировать гражданское общество, бизнес и зарубежных партнеров «об истинном положении дел в сфере экономики и финансов, об отсутствии у правительства экономической программы и неспособности режима предотвратить экономический крах Беларуси, о выявленных коррупционных схемах, хищениях и выводе из страны средств Лукашенко и приближенных лиц, государственном рэкете в отношении бизнеса и принуждения к финансированию режима» и другом.

По словам Латушко, в переходный период НАУ намерено «обеспечить финансовую поддержку Беларуси со стороны международных финансовых институтов и иностранных государств, сформировать стабилизационный антикризисный фонд с участием России и ЕС, провести переговоры с кредиторами Беларуси по вопросу реструктуризации долгов».

Также под эгидой КС и НАУ планируется сформировать группу экспертов для разработки экономических реформ, создать «кадровый реестр для формирования будущего правительства». Помимо этого, планируется разработать проекты документов по «радикальному упрощению» условий ведения бизнеса и мораторию на проведение проверок, декриминализации отдельных экономических деяний, проведению амнистии капитала и его возврату в страну.

НАУ намерено разработать предложения по снижению фискальной нагрузки на бизнес и его поддержке в условиях кризиса, в том числе путем проведения налоговой и таможенной реформ.

«Принципиально важно принять меры по оптимизации расходов на содержание госаппарата, — сказал Латушко. — Мы говорим о необходимости упразднения Управления делами президента, продажи его имущества — всех резиденций, санаторно-курортных комплексов, гостиниц, офисных, культурно-развлекательных объектов, ресторанов, иного движимого и недвижимого имущества. Фактически это отдельное царство в государстве, которое контролируется одним человеком единолично».

НАУ также планирует разработать предложения по «самоограничениям Комитета госконтроля». «В соответствии с Конституцией его ликвидировать в первый же день невозможно, поэтому существует правовой подход — самоограничение его функций», — пояснил он.

Предлагается также создать единый орган по противодействию экономическим преступлениям, при этом упразднив департаменты финансовых расследований и мониторинга КГК, отдел МВД по борьбе с экономическими преступлениями и главное управление МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

«Предлагаем создать на базе Министерства финансов единый фискальный орган, упразднив Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет, а также создать Министерство экономического развития, упразднив Минэкономики, МАРТ, Минпром, Минжилкомхоз и иные ведомства. Это все связано с сокращением расходов на содержание госаппарата», — сказал глава НАУ.

По словам Латушко, предполагается разработать пакет предложений по приватизации и продаже объектов в государственной и коммунальной собственности «с безусловным и максимальным учетом интересов работников», внести предложения по упразднению института специальных импортеров и экспортеров, подготовить предложения по восстановлению экономики на ключевых предприятиях госсектора, оперативно заменить представителей государства в наблюдательных советах госпредприятий.

Также планируется разработать меры по поддержке незанятых и малообеспеченных граждан, отменить «декрет о тунеядстве».