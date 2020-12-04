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Павел Дуров призвал увлекаться не потреблением, а созиданием

04.12.2020 20:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров призвал людей отказаться от чрезмерного потребления, поскольку оно не приносит счастья, а, напротив, создает проблемы. Взамен он предложил заняться созиданием нового и улучшением мира.



"Мне повезло стать состоятельным в раннем возрасте. К 22 годам у меня на банковском счете был миллион долларов, к 24 годам - десятки миллионов, к 28 - сотни миллионов. Но это никогда не было для меня источником счастья", - написал он в блоге.

По его словам, ему повезло, что он довольно рано понял, что больше всего удовлетворения приносит созидание, а не потребление.

"И тогда вместо того, чтобы покупать яхты, самолеты и дорогую недвижимость, я сосредоточилося на том, что мне больше всего нравится: создание социальных платформ, которые (надеюсь) приносят людям добро. Большую часть личных сбережений я потратил на Telegram, чтобы люди с удовольствием пользовались бесплатным сервисом, который стремится совершенствовать себя", - поделился бизнесмен.

Умение создавать вещи для других он считает своим наиболее ценным активом. Он подозревает, что ему удалось разбогатеть на том, что он любит делать, в том числе и потому, что деньги для него никогда не были важной целью. Он никогда не жалел о том, что не покупает дорогие вещи, которыми любят себя окружать богатые. Единственное, о чем он сожалеет, так это о том, что у него нет еще больше времени на созидание.


Он обратил внимание, что большие корпорации с помощью маркетинга обманывают людей, заставляя думать, что можно решить проблемы, покупая больше. Например, человека с лишним весом забрасывают рекламой спортивных курсов или пищевых добавок, хотя решение его проблемы в том, чтобы меньше есть, написал бизнесмен. Ловушку маркетинга он видит в том, что в итоге потребитель остается несчастным, а счастье достается корпорациям.

Дуров считает, что на самом деле в большинстве случаев проблемы вызывает как раз чрезмерное потребление. По его словам, природа сделала человеческим организм способным выживать в условиях дефицита ресурсов, его генетическое развитие прекратилось 10-20 тыс. лет назад. Однако к нынешним условиям относительного изобилия наш организм не приспособлен. Сейчас люди чаще умирают от ожирения, чем от голода, и паникуют от переизбытка информации, а не от ее отсутствия. Он считает закономерным, что в США, самой крупной экономике ХХ века, самый высокий процент людей с ожирением среди развитых стран.

Бизнесмен предупредил, что потребление будет губительным в долгосрочной перспективе, поскольку ресурсы планеты конечны. В связи с этим он призвал людей учиться искать радость в созидании, в том числе в улучшении мира для самих себя и для своих близких.

Дурову 36 лет. Forbes оценивает его состояние в $3,4 млрд. и ставит на 30-е место среди богатейших российских бизнесменов.

Летом 2019 года предприниматель рассказал, что он большой сторонник самоограничения: за 15 лет до того он отказался от алкоголя, кофеина, фастфуда, мяса и "таблеток" и с тех пор болел только один раз. Затем он убрал из рациона глютен, молочные продукты, яйца и фруктозу, в мае 2019 года оставил в рационе только рыбу и морепродукты, а летом начал на несколько дней отказываться от пищи вообще. Также он рассказал, что каждую зиму плавает в ледяной воде в Финляндии или Швейцарии.
 
 
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Создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров призвал людей отказаться от чрезмерного потребления, поскольку оно не приносит счастья, а, напротив, создает проблемы....
 
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