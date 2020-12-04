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В каком цвете встречать Новый год 2021: советы на удачу от стилистов и астрологов

04.12.2020 20:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В каком цвете встречать Новый год 2021: советы на удачу от стилистов и астрологов

Символом Нового года 2021 станет Белый Металлический Бык, поэтому главными цветами встречи Нового года будут белый и серебристый.

Астрологи уверены, что эти цвета точно принесут удачу и материальное благополучие в будущем году. Но даже если вы не верите в приметы, стилизация праздника никогда не будет лишней.

Не любите блестеть и боитесь испортить белоснежную одежду? Не беда! Для встречи Нового года также подойдут все оттенки серого, голубого. А так как стихией Металлического Быка является Земля, то можно использовать все оттенки коричневого. Главное – постарайтесь сохранить монохромность. Это будет выглядеть дорого и стильно.

Астрологи советуют отказаться от ярких раздражительных цветов и активных орнаментов. Также отпугнут хозяина года имитации шкур животных.

К подбору обуви и аксессуаров стилисты советуют подойти также с использованием металлических и белых оттенков. Для этого отлично подойдут серебряные украшения и жемчуг.

Мужчинам астрологи советуют встречать Новый год в светлых оттенках – бежевый, серый, белый, коричневый.

Кстати, данные цвета можно использовать не только в одежде. Застелите белую скатерть, подберите серебристые свечи и столовые приборы. Елка также будет отлично смотреться в серебристо-голубых оттенках.

Фото: Pinterest

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Символом Нового года 2021 станет Белый Металлический Бык, поэтому главными цветами встречи Нового года будут белый и серебристый. Астрологи уверены, что эти цвета...
 
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