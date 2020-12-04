Кочанова заявила студентам журфака БГУ, что не видит лжи в государственных СМИ

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече со студентами факультета журналистики Белорусского государственного университета 4 декабря объяснила, почему власти по-разному относятся к государственным и негосударственным СМИ.





В ходе беседы, аудиозапись которой есть в распоряжении БелаПАН, Кочанова отметила, что прежде всего любые СМИ должны предоставлять правдивую и достоверную информацию.

Говоря о негосударственных СМИ, она рассказала, что находится в хороших отношениях с главным редактором «Народнай Волі» Иосифом Середичем и часто говорила с ним о том, что работа СМИ должна быть нацелена «на конструктив и созидание». «Но как я могу относиться к "Нашай Ніве", если я всякий раз про себя там читаю только ложь. Причем я, когда пришла работать в Минск, я вам так скажу, я приехала из регионов такая открытая, всегда, работая там, у себя, очень открыто работала со всеми средствами массовой информации.<...> И я читаю в "Нашай Ніве" вдруг статью про себя. И там такие факты лживые! Ну ладно бы они написали про меня лично, а не мою семью. Когда это прочитала моя мама, она была просто шокирована. Кто мой первый муж, второй, племянников каких-то моих повспоминали… Причем там столько было лживого всего! И это сплошь и рядом продолжается. Потом я пришла на коллегию Минздрава. Я говорю одно, и мне врачи пишут: "Спасибо, Наталья Ивановна, за поддержку", а они пишут: "Як робяць, так і зарабляюць". <...> Потом ко мне обратился один журналист "Нашай Нівы", а я подумала, ведь что я им не скажу, напишут все равно неправду. Вот у меня такое отношение. Не потому, что она частная или не частная. Ради бога, пусть они будут частные и любые, но это должна быть правда. Но когда ты говоришь одно, а пишут другое, это неправильно. Я вообще это не приемлю», — сказала Кочанова.

Вместе с тем, продолжила она, когда «Народная Воля» в своих публикациях просит власть разобраться в каком-либо вопросе, «мы разбираемся». На вопрос студентки о том, почему тогда был изъят последний тираж этой газеты, Кочанова не ответила.

Глава Совета Республики обратила внимание на значимость СМИ сегодня. «От того, что творится вот в этом вот телефончике, что творится в социальных сетях, это же представляете, какие происходят катаклизмы в мире благодаря информации. Вот я всегда думаю: это как нас воспитывали в том Советском Союзе, что мы были настолько преданы своей стране, при каких бы условиях ни жили, я никогда в жизни бы не сказала плохо про свою страну. А вот сейчас все это так переворачивается с ног на голову», — сказала она.

На вопрос, есть ли у Кочановой факты и доказательства того, что независимые СМИ в целом лгут и распространяют фейки, она ответила утвердительно: «Конечно. И очень много. И вот то, что [пишет] Муковозчик (автор госиздания «СБ. Беларусь сегодня». — ред.) и все другие — это ответ на ложь, которая была».

Обращаясь к ректору БГУ Андрею Королю, она добавила: «Если надо предоставить, я дам поручение, предоставим факты лжи, которые публикуются в независимых СМИ».

В то же время Кочанова заявила, что в государственных СМИ и на белорусском телевидении она лжи не видела, и предложила студентам предъявить такие факты, если они были: «Если вы где-то видели ложь, наложенная картинка или еще что-то, ну скажите — посмотрим».

На вопрос студентов, почему журналистика в Беларуси считается преступлением, глава Совета Республики, заявила, что это не так. Она также опровергла утверждение о том, что журналистов задерживают и арестовывают за их работу. «Привлекают к ответственности журналистов ровно так, как и других людей, которые участвуют в несанкционированных мероприятиях. И если это мероприятие несанкционировано, вы знаете, что любой журналист может освещать то или иное действо, когда он аккредитован. Если он не аккредитован, он не имеет права освещать это действо — это раз. А во-вторых, то, о чем вы говорите, когда задерживаются журналисты, равно, как и другие люди, это не сегодняшнего дня законы. Это законы не 2020 года, не 2019 года, это законы, которые действуют в нашей стране уже много лет. Есть мероприятия, которые должны быть санкционированы, и определены места, где проводятся такие мероприятия. Поэтому если журналист или госслужащий или еще кто-то вышел на несанкционированное мероприятие, он будет привлечен к ответственности, это в соответствии с нашим законом», — ответила Кочанова.

На уточняющий вопрос, кто будет освещать все, что происходит в стране, если репрессировать и задерживать журналистов, Кочанова ответила вопросом: «А что освещать и для чего это освещать?»

Спросили студенты и о безопасности работы при освещении уличных акций. По мнению Кочановой, если журналиста на освещение акции направила компания-работодатель, то она и должна обеспечивать безопасность своего сотрудника.

Глава Совета Республики заявила, что в Беларуси, по сравнению с другими странами, «еще какая демократия». «Потому что вся ложь и фейки, которые льются, они приводят к цветным революциям, разрушению стран. И вы как журналисты должны это прекрасно понимать. К сожалению, это не единичный пример. Вот кто-то говорит: "Власть плохая, власть не такая". Я вам так скажу: вы молодые, вы будете жить при разной власти. У вас все еще впереди, абсолютно! Пройдет несколько лет, и будет другая, и еще другая, и другая… И я думаю, вы не однажды вспомните, ну, вам мало что вспоминать, потому что вы молоды достаточно, живя в этой стране, но я вам скажу: те достижения, которые есть в нашей стране за небольшой промежуток времени (а вы сами знаете, что это небольшой промежуток времени для истории любой страны)… Сделана огромная работа для того, чтобы создать нормальную страну. Это непросто. Это надо уметь оценить», — утверждает она.

Нельзя допускать в стране беспредела и беспорядка, в том числе через СМИ, уверена Кочанова. «И если средство массовой информации сегодня несет в себе информацию, нацеленную на вражду и разрушение нации, я считаю такие средства информации не должны быть у нас», — заявила она.