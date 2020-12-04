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Стадион итальянского «Наполи» переименовали в честь Марадоны

04.12.2020 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стадион итальянского «Наполи» переименовали в честь Марадоны

  • 4.12.2020, 20:21
Стадион итальянского «Наполи» переименовали в честь Марадоны
фото: wikipedia.org

Пик карьеры легендарного футболиста пришелся именно на выступления за «Наполи».

Стадион итальянского футбольного клуба "Наполи" переименовали в честь легендарного игрока Диего Марадоны. Ранее стадион назывался "Сан Паоло".

Об этом говорится в сообщении на сайте муниципальной администрации Неаполя.

Сообщается, что переименовать стадион предложили мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис и советник по топонимии Алессандро Клементе. Решение подписано всеми членами городского совета. Таким образом, стадион, на котором играет "Наполи", будет называться "Стадион Диего Армандо Марадоны".

В официальном акте муниципальной администрации Неаполя Марадона отмечен как "величайший футболист всех времен, который … семь лет носил футболку "Наполи", принес две исторические победы в чемпионате и другие престижные кубки, а взамен получил от всего города вечную и безоговорочную любовь".

Напомним, Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. У него произошел сердечно-легочный приступ, который привел к остановке сердца. Медики не смогли спасти бывшего футболиста.

Марадона выступал за несколько аргентинских клубов, после чего перебрался в Европу. Пик карьеры пришелся на выступления за "Наполи" в 1984-91 годах. В составе итальянской команды дважды выигрывал чемпионат, кубок и суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА.

До этого взял несколько кубков с "Барселоной" и чемпионат Аргентины в составе "Боки Хуниорс". После "Наполи" сезон отыграл в "Севилье" и уже с 1993 по 1997 годы доигрывал в Аргентине.

Является чемпионом мира 1986 года.

На церемонию прощания с Марадоной в Буэнос-Айресе пришли сотни тысяч человек.

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Пик карьеры легендарного футболиста пришелся именно на выступления за «Наполи».
 
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