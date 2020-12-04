|
Дуров: «К 22 годам на моем банковском счете был миллион долларов, в 25 лет – десятки миллионов, в 28 – сотни. Но это меня никогда не радовало»
04.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Создатель «ВКонтакте» и Telegram раскритиковал общество потребления и призвал людей перестать покупать то, что им не нужно.
Павел Дуров
Он
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дуров: «К 22 годам на моем банковском счете был миллион долларов, в 25 лет – десятки миллионов, в 28 – сотни. Но это меня никогда не радовало»
Создатель «ВКонтакте» и Telegram раскритиковал общество потребления и призвал людей перестать покупать то, что им не нужно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)