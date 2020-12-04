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Дуров: «К 22 годам на моем банковском счете был миллион долларов, в 25 лет – десятки миллионов, в 28 – сотни. Но это меня никогда не радовало»

04.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Создатель «ВКонтакте» и Telegram раскритиковал общество потребления и призвал людей перестать покупать то, что им не нужно.

Дуров: «К 22 годам на моем банковском счете был миллион долларов, в 25 лет – десятки миллионов, в 28 – сотни. Но это меня никогда не радовало»

Павел Дуров считает, что рост потребления выгоден правительствам стран и корпорациям, но вредит экологии Земли, ресурсы которой расходуются на создание избытка товаров.

Он отметил, что имеет возможность купить что угодно, однако это не доставляет ему никакого удовольствия: «К 22 годам на моем банковском счете был миллион долларов, в 25 лет – десятки миллионов, в 28 – сотни. Но это меня никогда не радовало».

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Создатель «ВКонтакте» и Telegram раскритиковал общество потребления и призвал людей перестать покупать то, что им не нужно.
 
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