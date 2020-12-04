Задержана девушка экс-следователя СК Юшкевича









tut.by сам Евгений со слов адвоката. Сегодня была задержана девушка бывшего следователя СК Евгения Юшкевича, который только что сам вышел из СИЗО на Володарского. Это подтвердилсам Евгений со слов адвоката.





По словам адвоката, Валерия Эйсмант была задержана Комитетом госбезопасности около 17.30. Она доставлена в СИЗО на срок до трех суток.





По словам Евгения, она раньше работала в прокуратуре, но не являлась должностным лицом. Он поясняет, что о работе они не говорили принципиально, потому что это могло поставить ее в опасное положение. По его словам, Евгения не имела и не имеет доступа к какой-либо служебной информации.



