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Задержана девушка экс-следователя СК Юшкевича

04.12.2020 20:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сам Юшкевич сегодня был освобожден из тюрьмы.



Сегодня была задержана девушка бывшего следователя СК Евгения Юшкевича, который только что сам вышел из СИЗО на Володарского. Это подтвердил tut.by сам Евгений со слов адвоката.

По словам адвоката, Валерия Эйсмант была задержана Комитетом госбезопасности около 17.30. Она доставлена в СИЗО на срок до трех суток.

По словам Евгения, она раньше работала в прокуратуре, но не являлась должностным лицом. Он поясняет, что о работе они не говорили принципиально, потому что это могло поставить ее в опасное положение. По его словам, Евгения не имела и не имеет доступа к какой-либо служебной информации.

Напомним, Евгения Юшкевича задержали 24 ноября, около 22.00, в своей квартире в Минске, где также прошел обыск. Он является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но после проведения следственных действий сегодня ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
 
Теги: Минск
 
 
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Сам Юшкевич сегодня был освобожден из тюрьмы.
 
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