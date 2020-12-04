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Отключение от SWIFT: Останемся в той же реальности, только беднее

04.12.2020 20:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный банк деликатно прокомментировал возможное отключение Беларуси от системы SWIFT. Регулятор написал о том, что без проблем продолжил работать при отключении, но обошёл стороной проблемы, которые оно несёт.

Отключение от SWIFT: Останемся в той же реальности, только беднее
А проблем не будет много с чем: с выплатами зарплат, с безналичными расчетами по розничным платежам, с переводами между физлицами, передает "Еврорадио".

— Они будут функционировать в штатном режиме даже при возникновении тех или иных проблем во взаимодействии белорусских банков с системой SWIFT. Это касается и банковских платежных карточек, выпущенных к счетам, валюта которых отлична от белорусского рубля, — сообщает Нацбанк.

Пресс-служба регулятора подчёркивает, что SWIFT в Беларуси не используется для передачи финансовой информации внутри страны. Но значит ли это, что у Беларуси при отключении от платёжной системы совсем не будет проблем? 

Коллапс в моменте

— Если речь идет действительно об отключении всей банковской системы, то в моменте это повлечет за собой коллапс практически любых банковских переводов, платежей, соответственно, внешнеэкономической деятельности, — считает академический директор BEROC Катерина Борнукова.

Внутри страны тоже многое остановится. Но эксперт согласна с позицией Нацбанка: есть технические решения, которые позволят быстро заменить SWIFT.

Больше зависимости от России

Нацбанк сообщает, что за границей даже после отключения Беларуси от SWIFT можно будет рассчитываться банковскими картами Visa и Mastercard. Правда эмитированными в белорусских рублях. 

— Также можно [будет] использовать карточку платежной системы БЕЛКАРТ в странах ”присутствия“ платежной системы “Мир”, а это Российская Федерация и другие страны-участницы ЕАЭС, Абхазия, Узбекистан, Болгария, Кипр, Турция, Великобритания, ОАЭ, Тайланд, Южная Осетия.

Регулятор уверяет, что проводить расчеты между резидентами Беларуси и России можно осуществлять и без SWIFT — за счет интеграции внутренних систем по обмену финансовой информацией, платежных систем с использованием банковских платежных карточек БЕЛКАРТ (РБ) и “Мир” (РФ), системы мгновенных платежей Национального банка и системы быстрых платежей Банка России. 


— В случае необходимости расчетов за товары (работы, услуги) юридических лиц с партнерами в других странах, существуют возможности работы через банки-корреспонденты. Также существует возможность открыть корпоративную банковскую платежную карточку и проводить платежи с ее использованием, — говорится в сообщении Нацбанка.

— Что касается внешнеэкономических платежей, мы недавно видели, что Нацбанк просил все банки присоединиться к российской системе. И, возможно, тогда можно будет осуществлять по крайней мере часть из них. Пусть часть, пусть менее удобно, через посредника, но все-таки осуществлять платежи через российские банки, — отмечает Катерина Борнукова.

По мнению собеседницы, это еще больше привяжет Беларусь к России.

— Кто-то говорит, что коллапс, который в краткосрочном периоде случится в любом случае, сразу приведет к победе и коллапсу режима. Кто-то считает, что вызовет недовольство у населения и они изменят свое отношение к оппозиции. Есть риск, что мы останемся в той же политической реальности, просто беднее, — резюмирует Катерина Борнукова.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Национальный банк деликатно прокомментировал возможное отключение Беларуси от системы SWIFT. Регулятор написал о том, что без проблем продолжил работать при...
 
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