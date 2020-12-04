Идеи новогоднего маникюра 2021: цвета, дизайны и антитренды

Источник материала: ОНТ

В подготовке к Новому году маникюр — отдельный пункт в списке дел. И лучше позаботиться о нем заранее, ведь перед праздниками много других хлопот. Причем на многих сайтах в Сети идеи для новогоднего маникюра устарели уже как несколько лет. Как выбрать стильный дизайн, чтобы и под платье подходил и был в тренде – рассказываем.

Цвета.

2021 год – год металлического Быка, поэтому главными цветами праздника будут белый и металлический. Однако не обязательно использовать только их. Отличные варианты для маникюра – все нюдовые оттенки. В том числе нежно-розовый, кремовый, молочный, нежно-голубой. Выбирая эти цвета, ваш маникюр уже будет выглядеть дорого.

Дизайн.

В этом году в новогоднем дизайне будет действовать правило: чем проще, тем лучше. Говорят, что Бык любит простоту и сдержанность. Поэтому отдаем предпочтение простым одноцветным вариантам. Но если все же хочется сделать необычный дизайн, попробуйте украсить светлый лак металлическими линиями. Блестящая фольга также отлично дополнит нюдовый оттенок. Стильно смотрятся дизайны под мрамор или вариант французского маникюра, но с цветным краем.

Антитренды.

Однозначное «нет» говорим снежинкам, елочкам и оленям на ногтях. Мало того, что это смотрится по-детски, так еще такие дизайны очень сильно устарели. В этом новогоднем маникюре стоит отказаться от красного цвета, который так раздражает Быка. Ногти с вылепленной «вязкой» также уже давно вышли из моды. Попрощаться нужно и со стразами.

Фото: Pinterest

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram