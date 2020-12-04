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Беларусь обвиняет структуры ООН в распространении фейков о Беларуси

04.12.2020 21:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич заявил, что некоторые структуры ООН распространяют непроверенную информацию о Беларуси.



Об этом она заявил на заседании Совета ООН по правам человека 4 декабря. Трансляция заседания велась на сайте организации, пишет Reform.by
 
По мнению беларусской стороны, ситуация с правами человека в Беларуси не заслуживает специального рассмотрения в ООН. Амбразевич заявил, что принятая в сентябре резолюция Совета по Беларуси «служит единственной цели оказать давление на суверенные государства», что нарушает Устав ООН о невмешательстве во внутренние дела.

Амбразевич заявил, что неоднократное рассмотрения ситуации Беларуси в СПЧ носит заказной характер и наносит урон репутации ООН.

Представитель Беларуси отметил, что в стране работают предприятия и учреждения, «нет ни голода, ни войны, нет никакой угрозы соседям». По его словам, политическая повестка в какой-то момент захлестнула часть общества, но сейчас протесты идут на спад, численность протестующих в Минске сейчас «не превышает десятых долей процента от населения города», а в регионах число протестующих «редко превышает 10-20 человек».

Снижение активности протестующих Амбразевич связал с появлением диалоговых площадок, «являющихся практической реализацией идеи национального диалога». Он заявил, что протестующие отрицают возможность прямого диалога с властью.

Амбразевич обвинил «отдельные элементы системы ООН и институты, подотчетные СПЧ» в искажении информации о Беларуси. Он отметил, что пресс-релизы УВКПЧ и некоторые мандатарии СПЧ обвиняют правительство Беларуси в преступлениях. «И опираются при этом на абсолютно непроверенную информацию. Никто из авторов сообщений не указывает источники сведений, никто не ожидает ответов правительства. Никто не использует эти ответы», – заявил Амбразевич.

Представитель Беларуси считает, что под логотипом ООН распрстраняются фейки о Беларуси и поддерживаются протесты. «Вывод — эти должностные лица, имеющие право использовать логотип ООН, намеренно продвигали непроверенные факты как позицию организации и своими действиями поддерживали протесты», – заявил Амбразевич.


«Создаваемые такими пресс-релизами информационные поводы становились в Беларуси основаниями для утверждений о том, что ООН якобы знает истину. Такие сообщения, по сути fake news, активно использовались подстрекателями протестов для нагнетания истерии», – сказал представитель Беларуси.

Беларусь требует УВКПЧ и всех лиц с бланками ООН прекратить распространение недостоверной информации о Беларуси, заявил Амбразевич.

Амбразевич отметил, что другие страны хотят нестабильности в Беларуси.

«Например, Польша, Литва и Украина в прямом смысле наживаются на политическом моменте в стране», – сказал Амбрезевич. По его словам, эти страны хотят решить свои проблемы за счет Беларуси. Например, Украина и Литва переманивает к себе беларусских программистов, а Польша – медиков «под предлогом заботы о простых людях».

Амбразевич заявил, что Польша нарушает международные договоры, поддерживая деятельность граждан Беларуси, которые через публикации на экстремистских Telegram-каналах хотят свергнуть конституционную власть в Беларуси. Он напомнил, что Минск потребовал от Варшавы экстрадиции этих лиц.

Амразевич заявил, что давление и санкции в отношении Беларуси нарушают международное право. В заключении он призвал ООН отказаться от «полоскания беларусского вопроса».
 
Теги: Минск
 
 
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Постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич заявил, что некоторые структуры ООН...
 
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