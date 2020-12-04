Китай запустил термоядерное «искусственное солнце»

Phys.org . Об этом сообщает





Ученые утверждают, что этот реактор является самым большим исследовательским устройством в области ядерного синтеза в Китае и может достигать температуры свыше 150 млн градусов Цельсия. Что является существенным прогрессом в области исследований в ядерной энергетике.





Этот объект расположен на юго-западе провинции Сычуань, и его строительство было завершено в конце прошлого года.





Китайские ученые надеются, что устройство потенциально может открыть доступ к мощному источнику чистой энергии. Из-за огромного количества энергии и тепла его иногда называют «искусственным солнцем».





Так, реактор использует мощное магнитное поле для плавления горячей плазмы и может достигать температуры свыше 150 млн градусов по Цельсию, что примерно в десять раз жарче, чем ядро ​​Солнца.





Следует отметить, что ученые из Китая работают над созданием уменьшенных версий термоядерного реактора еще с 2006 года. Они планируют использовать устройство в сотрудничестве с учеными, которые работают над Международным термоядерным экспериментальным реактором ITER - самым большим в мире исследовательским проектом ядерного синтеза во Франции, который, как ожидается, будет завершен в 2025 году.





Впрочем, осуществить термоядерный синтез чрезвычайно сложно и дорого: общая стоимость проекта ITER оценивается в 22,5 млрд долларов.