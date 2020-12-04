|
Видеофакт. Как новоизбранный президент страны может ходить на работу
04.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Без перекрытых дорог, кортежа и секьюрити.
В сети несколько дней обсуждают видеофакт, как новоизбранный президент Молдовы Майя Санду, которая недавно сменила на президентском кресле
Под дождем – пешком и без свиты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без перекрытых дорог, кортежа и секьюрити.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)