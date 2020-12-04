Видеофакт. Как новоизбранный президент страны может ходить на работу

Источник материала: Салiдарнасць

Без перекрытых дорог, кортежа и секьюрити.





В сети несколько дней обсуждают видеофакт, как новоизбранный президент Молдовы Майя Санду, которая недавно сменила на президентском кресле друга Лукашенко Игоря Додона , пришла на работу.

Под дождем – пешком и без свиты.

Президент Молдовы Майя Санду приехала на работу. Круто. pic.twitter.com/kny3iy7bsA — Вал Мишель (@VALMICHEL7) November 30, 2020