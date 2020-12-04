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В НАТО ответили на обвинения Лукашенко в создании группировки для захвата белорусских земель

04.12.2020 21:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

НАТО отвергает обвинения со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко в подготовке альянсом военной группировки для захвата земель Беларуси. Об этом ТАСС заявили в пятницу в пресс-службе НАТО, подчеркнув, что действия альянса носят исключительно оборонительный характер.

«НАТО не представляет военной угрозы Белоруссии (правописание в данном случае не соответствует варианту, приведенному в Общероссийском классификаторе стран мира. — Прим. Onliner) и не наращивает силы в регионе, как неоднократно разъяснял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Действия НАТО носят сугубо оборонительный характер, и никто не должен использовать обвинения в наращивании [альянсом] военного присутствия под предлогом репрессий против мирных протестующих», — заявили в штаб-квартире НАТО в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать заявления белорусского президента.

«На этой неделе министры иностранных дел НАТО (на видеоконференции 1—2 декабря. — Прим. ТАСС) обсуждали ситуацию в Белоруссии и призвали Минск и Москву уважать права народа Белоруссии самостоятельно определять свое будущее путем инклюзивного политического диалога. Все страны НАТО поддерживают суверенную и независимую Белоруссию», — утверждал собеседник агентства.

30 ноября Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в очередной раз выступил с утверждениями, что Россия нарушила территориальную целостность Украины и создала «значительный военный потенциал» в Крыму. По его словам, в ответ на это «альянс принял решение расширить передовое присутствие на своем Восточном фланге», в частности развернув четыре многонациональные тактические группы в странах Прибалтики и Польши. По словам Столтенберга, «альянс также активизировал проведение учений» и «нарастил свое присутствие в Черноморском регионе — на море, суше и в воздухе».

2 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите лидеров стран ОДКБ заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель, принадлежность которых, по его словам, пытаются приписывать Польше.

 
Теги: Минск
 
 
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НАТО отвергает обвинения со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко в подготовке альянсом военной группировки для захвата земель Беларуси. Об этом ТАСС...
 
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