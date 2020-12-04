В Каменной Горке BMW на «транзитах» на скорости врезался в Hyundai, затем скрылся. Видели его? (видео)

Источник материала: Onliner

Наш читатель Денис разыскивает очевидцев ДТП с участием его Hyundai Solaris, который был припаркован на улице Колесникова, в районе дома №17 — в столичном микрорайоне Каменная Горка. Сегодня, 4 декабря, в 13:16 в эту машину на скорости врезался BMW с транзитными номерами. После этого, несмотря на полученные автомобилем повреждения, водитель скрылся с места происшествия.

— В момент ДТП я был на работе. Мне позвонил очевидец: мужчина очищал свою машину от снега. Он рассказал, что была авария, и скинул ссылку в домовой чат в Telegram, где я смог получить видео с камеры наблюдения, — рассказал корреспонденту Onliner Денис.

На записи видно, как на практически пустой дороге автомобиль врезается в припаркованную у края проезжей части машину. Удар такой, что ее отбрасывает на несколько метров вперед. После этого из приехавшей машины вышел человек, который затем продолжил свой путь пешком, а водитель с места ДТП скрылся.

— Я приехал на место, ко мне подошел еще один очевидец, который рассказал, что видел все с балкона. По его словам, BMW свернул направо, в сторону улицы Лидской (авария произошла неподалеку от перекрестка улиц Колесникова и Лидской). И как минимум еще один раз эта же машина снова проезжала через место ДТП, — отметил Денис.

Вызвали ГАИ.

— Подходил еще один человек, рассказал, что пытался сфотографировать то, что случилось, но телефон «залагал» — комично, да. С его слов, управляла этой машина женщина, а автомобиль был на транзитных номерах, — добавил собеседник.

Он указал на то, что спустя несколько мгновений после ДТП по противоположной стороне улицы проехал милицейский автомобиль. Также совсем рядом от места аварии проезжал автобус с пассажирами (маршрут №54) — возможно, они что-то видели.

— Сотрудники ГАИ оформили ДТП, мне сказали, что дальше будут уже разбираться в ГАИ города. Гарантий как таковых нет, так как номера авто не записаны. Я уж не знаю, как в таких случаях работает ГАИ, найдут ли они виновника, — говорит Денис.

У Hyundai разбита левая часть. Во что выльется восстановление, пока сказать трудно — вердикт должны вынести оценщики.

Денис просит откликнуться свидетелей ДТП, а также тех, кому что-либо известно о скрывшемся автомобиле. Связаться с нашим читателем можно по телефону: +375 33 647-15-91.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by .