ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Каменной Горке BMW на «транзитах» на скорости врезался в Hyundai, затем скрылся. Видели его? (видео)

04.12.2020 21:31 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Наш читатель Денис разыскивает очевидцев ДТП с участием его Hyundai Solaris, который был припаркован на улице Колесникова, в районе дома №17  в столичном микрорайоне Каменная Горка. Сегодня, 4 декабря, в 13:16 в эту машину на скорости врезался BMW с транзитными номерами. После этого, несмотря на полученные автомобилем повреждения, водитель скрылся с места происшествия.

— В момент ДТП я был на работе. Мне позвонил очевидец: мужчина очищал свою машину от снега. Он рассказал, что была авария, и скинул ссылку в домовой чат в Telegram, где я смог получить видео с камеры наблюдения, — рассказал корреспонденту Onliner Денис.

На записи видно, как на практически пустой дороге автомобиль врезается в припаркованную у края проезжей части машину. Удар такой, что ее отбрасывает на несколько метров вперед. После этого из приехавшей машины вышел человек, который затем продолжил свой путь пешком, а водитель с места ДТП скрылся.

— Я приехал на место, ко мне подошел еще один очевидец, который рассказал, что видел все с балкона. По его словам, BMW свернул направо, в сторону улицы Лидской (авария произошла неподалеку от перекрестка улиц Колесникова и Лидской). И как минимум еще один раз эта же машина снова проезжала через место ДТП, — отметил Денис.

Вызвали ГАИ.

— Подходил еще один человек, рассказал, что пытался сфотографировать то, что случилось, но телефон «залагал» — комично, да. С его слов, управляла этой машина женщина, а автомобиль был на транзитных номерах, — добавил собеседник.

Он указал на то, что спустя несколько мгновений после ДТП по противоположной стороне улицы проехал милицейский автомобиль. Также совсем рядом от места аварии проезжал автобус с пассажирами (маршрут №54) — возможно, они что-то видели.

— Сотрудники ГАИ оформили ДТП, мне сказали, что дальше будут уже разбираться в ГАИ города. Гарантий как таковых нет, так как номера авто не записаны. Я уж не знаю, как в таких случаях работает ГАИ, найдут ли они виновника, — говорит Денис.

У Hyundai разбита левая часть. Во что выльется восстановление, пока сказать трудно — вердикт должны вынести оценщики.

Денис просит откликнуться свидетелей ДТП, а также тех, кому что-либо известно о скрывшемся автомобиле. Связаться с нашим читателем можно по телефону: +375 33 647-15-91.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш читатель Денис разыскивает очевидцев ДТП с участием его Hyundai Solaris, который был припаркован на улице Колесникова, в районе дома №17 — в столичном микрорайоне...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская направила папе римскому Франциску письмо с просьбой высказаться о ситуации в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика