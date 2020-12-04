Источник материала: Хартия'97

Светлана Алексиевич в Совете ООН: Необходимо создание спецемахнизма расследования преступлений режима 2 4.12.2020, 21:15

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Светлана Алексиевич

Нобелевский лауреат призвала использовать все имеющиеся у ООН средства для реагирования на ситуацию в Беларуси.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призвала Совет ООН по правам человека использовать все имеющиеся у него средства для реагирования на ситуацию в Беларуси, в том числе рассмотреть вопрос о создании специальных механизмов расследования, передает Naviny.by .

Алексиевич вынужденно покинула страну в конце сентября и находится в Германии.

«Моя родная Беларусь переживает один из драматичных моментов в своей истории», — заявила писательница, выступая 4 декабря от имени международного ПЕН-центра в ходе интерактивного диалога Совета ООН по правам человека (СПЧ) по ситуации в Беларуси.

«Тысячи белорусов и белорусок выходят на мирные акции протеста против насилия, против несправедливости и фальсификаций. Но власти отвечают новыми актами запугивания, арестами и пытками», — сказала Алексиевич. Она подчеркнула, что сотням людей в Беларуси угрожает уголовное преследование, многие были вынуждены покинуть страну.

«К сожалению, как часто уже бывало в белорусской истории, моменты наивысшего духовного подъема не отделимы от жертв, — отметила писательница. — 11 ноября молодой художник Роман Бондаренко стал жертвой неспровоцированного насилия со стороны людей с закрытыми лицами, которые избили его. Он был доставлен в милицию, а затем в больницу в коме с тяжелыми травмами головы. 12 ноября Роман Бондаренко умер в реанимации».

Она подчеркнула, что белорусское общество и интеллектуальная элита страны являются «сторонниками мирного разрешения общественно-политического кризиса, диалога».

«Однако диалог не может реализоваться любой ценой, — сказала она. — От имени гражданского общества я призываю Совет ООН по правам человека использовать все имеющиеся у него средства для реагирования на ситуацию в Беларуси, в том числе рассмотреть вопрос о создании специальных механизмов расследования».

В ходе интерактивного диалога Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представила обзор ситуации в Беларуси. Она отметила, что ситуация в Беларуси не только не улучшилась, но в последние недели еще больше ухудшилась.

«Я обеспокоена применением силы во время мирных собраний, — сказала Бачелет. — Власти должны содействовать проведению мирных акций протеста, применение силы должно быть пропорциональной и исключительной мерой».

Комиссар призвала режим Лукашенко прекратить нарушения прав человека в стране. «Призываю немедленно освободить всех, кто был незаконно задержан за реализацию своего права на свободу мирных собраний, создать благоприятную среду для работы адвокатов, правозащитников, журналистов, а также обеспечить соблюдение права граждан на свободу слова и собраний, обеспечить независимое и открытое расследование всех случаев пыток и жестокого обращения», — сказала Бачелет.

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