Источник материала: Хартия'97

Путин назначил Чубайса на новую должность 6 4.12.2020, 21:01

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Анатолий Чубайс

На новой должности Чубайс не будет иметь статус госслужащего.

Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса назначили спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. Соответствующий приказ подписал Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на новой должности Чубайс не будет иметь статус госслужащего. «Анатолий Чубайс не будет госслужащим, он также не будет являться сотрудником администрации президента», — заявил Песков ТАСС.

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