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Вопрос дня. «Сколько лет должно пройти, чтобы «Борисов-Арена» получила имя человека, благодаря которому Европа узнала о существовании белорусского райцентра»

04.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Стадион «Наполи» официально переименован в честь Диего Марадоны.

Муниципалитет Неаполя сообщил, что стадион «Сан-Паоло», на которым проводит свои матчи «Наполи», официально переименован в честь легендарного футболиста Диего Марадоны. Постановление о переименовании арены подписали все члены городского совета Неаполя, сообщает Прессбол.

Вопрос дня. «Сколько лет должно пройти, чтобы «Борисов-Арена» получила имя человека, благодаря которому Европа узнала о существовании белорусского райцентра»

Известный спортивный журналист Сергей Щурко провел параллели: «Вопрос знатокам – сколько лет должно пройти, чтобы «Борисов-Арена» получила, наконец, имя человека, благодаря которому Европа узнала о существовании скромного белорусского райцентра? Письма не доходят, яйца не растут...»

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