Вопрос дня. «Сколько лет должно пройти, чтобы «Борисов-Арена» получила имя человека, благодаря которому Европа узнала о существовании белорусского райцентра»

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Стадион «Наполи» официально переименован в честь Диего Марадоны.

Муниципалитет Неаполя сообщил, что стадион «Сан-Паоло», на которым проводит свои матчи «Наполи», официально переименован в честь легендарного футболиста Диего Марадоны. Постановление о переименовании арены подписали все члены городского совета Неаполя, сообщает Прессбол .





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