ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В НАТО ответили на заявление Лукашенко о создании группировки для захвата западных белорусских земель

04.12.2020 21:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

НАТО отвергает обвинения со стороны Александра Лукашенко в подготовке альянсом военной группировки для захвата земель Беларуси, заявили ТАСС 4 декабря в пресс-службе альянса.


Фото: Reuters

— НАТО не представляет военной угрозы Беларуси и не наращивает силы в регионе, как неоднократно разъяснял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Действия НАТО носят сугубо оборонительный характер, и никто не должен использовать обвинения в наращивании [альянсом] военного присутствия под предлогом репрессий против мирных протестующих, — заявили в штаб-квартире НАТО в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать заявление Лукашенко.

Напомним, 2 декабря на заседании Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель. Он также отметил, что серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ.

В НАТО не впервые заявляют, что альянс не представляет угрозы для Беларуси. 2 декабря генсек организации Йенс Столтенберг заявил: «Минск и Москва должны уважать право белорусского народа определять свое собственное будущее — через инклюзивный политический диалог». По его словам, НАТО «поддерживает территориальную целостность и независимость Беларуси».
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НАТО отвергает обвинения со стороны Александра Лукашенко в подготовке альянсом военной группировки для захвата земель Беларуси, заявили ТАСС 4 декабря в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В НАТО ответили на обвинения Лукашенко в создании группировки для захвата белорусских земель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика