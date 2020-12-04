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В НАТО ответили на заявление Лукашенко о создании группировки для захвата западных белорусских земель
Источник материала: Партизан
НАТО отвергает обвинения со стороны Александра Лукашенко в подготовке альянсом военной группировки для захвата земель Беларуси, заявили
Фото: Reuters
— НАТО не представляет военной угрозы Беларуси и не наращивает силы в регионе, как неоднократно разъяснял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Действия НАТО носят сугубо оборонительный характер, и никто не должен использовать обвинения в наращивании [альянсом] военного присутствия под предлогом репрессий против мирных протестующих, — заявили в штаб-квартире НАТО в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать заявление Лукашенко.
Напомним, 2 декабря на заседании Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель. Он также отметил, что серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ.
В НАТО не впервые заявляют, что альянс не представляет угрозы для Беларуси. 2 декабря генсек организации Йенс Столтенберг заявил: «Минск и Москва должны уважать право белорусского народа определять свое собственное будущее — через инклюзивный политический диалог». По его словам, НАТО «поддерживает территориальную целостность и независимость Беларуси».
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В НАТО ответили на заявление Лукашенко о создании группировки для захвата западных белорусских земель
НАТО отвергает обвинения со стороны Александра Лукашенко в подготовке альянсом военной группировки для захвата земель Беларуси, заявили ТАСС 4 декабря в...
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