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Лукашенко провел сеанс разоблачения фейков в Telegram-каналах

04.12.2020 21:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время посещения Витебской области Алксандр Лукашенко заявил, что некие «мерзавцы» написали о нем фейки в Telegram-каналах, и немедленно их разоблачил.



Фейк №1. Не чекисты, а служба безопасности

«Не успел я приехать к вам, в Витебскую область, мерзавцы написали, мне неудобно даже читать: «Десант чекистов там высадился заранее». Насколько я осведомлен, все чекисты на рабочих местах. Я утром разговаривал с руководителем чекистов, Иваном Станиславовичем Тертелем, все на рабочих местах. Это во-первых. Во-вторых, перед приездом президента никакие нигде чекисты не высаживаются. Для этого есть служба безопасности. Это им [авторам канала] информация на всяких случай. И если сюда начальник службы приезжает перед приездом президента, это мировая практика».

Фейк №2. Медсестры не спят на полу на дежурстве: нельзя

«Дальше пишут: «Очевидно будет рассказывать, как всё в стране хорошо, и корону мы победим. Интересно, что ответят ему медсёстры и санитарки, которые в коротких перерывах во время дежурства спят на полу». Слушайте, где во время дежурства медсестра или врач спит вообще? Глупость несусветная. Дежурство на то и есть дежурство. Дежурство – чтобы не спать».

Фейк №3. Одноразовые СИЗы не используют несколько раз, у нас их предостаточно

«Что скажут медработники, которых заставляют надевать одноразовые СИЗы по несколько раз (руководство приказывает дезинфицировать после ношения)?» Я приезжаю к вам, мне накануне приезда моего не шьют там вот халат, штаны, майку. Я одеваю шапочку, я уже их в пакетик сложил, запечатал и отдал в нашу больницу в Минске. Их продезинфицируют и я снова их одеваю! Я не знаю, чтобы одноразовые СИЗы кто-то использовал много раз. У нас этого добра предостаточно».

Фейк №4. В больнице нет чёткого разделения на зоны. Как нет? Я ходил через шлюзы

«В больнице нет чёткого разделения на зоны». Слушайте, ну это мерзавцы полные. Вот я в чистой зоне переоделся вместе с вами, зашел в шлюз. Там написано: «Красная зона». Я этот намордник одел на … на нос и пошел дальше. Вышел из зоны – шлюз, чистая зона».
 
Теги: Минск
 
 
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Во время посещения Витебской области Алксандр Лукашенко заявил, что некие «мерзавцы» написали о нем фейки в Telegram-каналах, и немедленно их разоблачил.
 
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