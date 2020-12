Каля рэзыдэнцыі Нэтаньягу прайшоў пікет супраць ізраільскай палітыкі ў дачыненьні да рэжыму Лукашэнкі

Источник материала: Свабода

Каля 50 удзельнікаў сабраліся, каб выказаць сваё незадавальненьне пазыцыяй Ізраілю, у рамках якой амбасадар Ізраілю ў Беларусі ўручыў даверчыя лісты Аляксандру Лукашэнку, дэ-факта даўшы яму легітымацыю.

Беларускія пратэсты працягваюцца ўжо 4 месяцы, але Ізраіль дагэтуль не асудзіў рэпрэсіі і гвалт у краіне, хоць ад рэжыму пацярпелі, як мінімум, 7 грамадзянаў Ізраілю, якія наведвалі Беларусь.

