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Жителей Гомеля проверяют на полиграфе на участие в поджогах «Табакерок» или блокировке железнодорожных путей

04.12.2020 22:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Некоторых жителей Советского района Гомеля проверяют на полиграфе на участие в различных преступлениях, таких как поджоги киосков «Табакерка» или блокировка железнодорожных путей. БелаПАН известно о трех подобных случаях за последние два дня.

В частности, с вызовом в милицию и проверкой на полиграфе столкнулись супруги Виталий и Анна. «Я вообще не могу понять: почему именно мы? Одна только зацепка может быть, что недавно у нас проверяли документы сотрудники ОМОНа. Мы с компанией поехали вечером на "Партизанскую криничку" (место под Гомелем. — ред.). Оказалось, что там в засаде была милиция — двое в форме и трое в штатском. Мы отъехали немного, и на нас из лесу выбежал ОМОН. Они проверили нас и автомобили. Объяснили, что якобы ищут в лесу "закладчиков" наркотиков. Скорее всего, ждали там, что кто-то приедет фотографироваться с бело-красно-белым флагом, я так считаю», — рассказал Виталий.

3 декабря его вызвали в Советский РОВД, чтобы проверить на полиграфе. «Мне объяснили, что это в рамках уголовного дела, но какого именно — не сказали. Вопросы на полиграфе задавали о поджоге "Табакерки", на каких улицах это происходило, о блокировке железнодорожных путей, о том, угрожал ли я когда-нибудь сотрудникам милиции. Также спрашивали почему-то о поджоге электрокабеля, хотя как его и зачем поджигать?» — добавил житель Гомеля. В милиции ему не пояснили, почему именно его проверяли.

4 декабря в Советский РОВД вызвали жену Виталия Анну. Ее тоже проверили на полиграфе. Задавали аналогичные вопросы.

Вызывали в милицию для проверки на полиграфе и знакомую семьи, которая была вечером с ними на «Партизанской криничке».

«Такое чувство, что милиционеры пытаются ткнуть пальцем в небо, проверяя всех подряд на полиграфе», — заявил Виталий.

 
Теги: Гомель
 
 
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Некоторых жителей Советского района Гомеля проверяют на полиграфе на участие в различных преступлениях, таких как поджоги киосков «Табакерка» или блокировка...
 
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