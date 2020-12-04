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Как сиять в новогоднюю ночь? 5 стильных решений праздничного макияжа 2021

04.12.2020 22:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как сиять в новогоднюю ночь? 5 стильных решений праздничного макияжа 2021

Новогодняя ночь – отличная возможность воплотить самые яркие и безумные идеи для макияжа. Однако здесь стоит придерживаться современных трендов в макияже, чтобы не выглядеть глупо. Мы собрали пять беспроигрышных идей мэйк-апа, которые помогут быть королевой новогоднего балла и собирать только восхищенные взгляды и положительные отзывы.

1. Яркий, акцентный макияж глаз. Новогодняя ночь – время, когда можно позволить себе немного больше, чем обычно. Яркие цвета, глиттерные тени, смоки-айс – так вы точно завоюете внимание окружающих. Если же вы сами не умеете делать такой макияж, то лучше обратиться к визажисту или заранее потренироваться.  

2. Мерцающая жидкая подводка для глаз. Сверкающие стрелки могут быть самых разных оттенков. Главное – аккуратно их нарисовать и не оставлять на последний момент. Позаботьтесь о них заранее, чтобы на ходу под бой курантов не дорисовывать вторую стрелку.

3. Пайетки и блестки. Сейчас это решение – на пике популярности. Вы можете использовать блестки не только на веках, но и под глазами в качестве веснушек. Для вдохновения можете подсмотреть образы в сериале «Эйфория».

4. Макияж с эффектом светящейся кожи. Чтобы придать сияние коже, следует использовать подходящий тональник. Если же у вас такого нет, то попробуйте смешать жидкий хайлайтер с BB-кремом. Светящаяся кожа вам обеспечена. Плюс дополнительно выделяем скулы, нос и ямочку над губой. 

5. Нюдовый макияж. Если же яркие мэйк-апы вам не по душе, нюдовый макияж тоже никто не отменял. Главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уверенно. Песочные тени, блеск на губах, легкий румянец – и вы как всегда прекрасны.

Фото: Pinterest

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Новогодняя ночь – отличная возможность воплотить самые яркие и безумные идеи для макияжа. Однако здесь стоит придерживаться современных трендов в макияже, чтобы...
 
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