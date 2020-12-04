Премьеру оперы «Пиноккио» репетируют три состава молодых солистов в Большом театре

Источник материала: ОНТ

«Деревянный человечек» запел сегодня в Большом театре. Премьеру оперы Глории Бруни «Пиноккио» репетируют после тщательного отбора три состава молодых солистов. Ставят спектакль в предельно сжатые сроки. Пандемия корректирует планы, но первый публичный показ пока по расписанию.

Даже режиссёр до того, как войдёт в зал, не знает, кто сегодня «в роли» – время болезненное. Собирают всех занятых. Оперу Бруни уже слушают в Гамбурге, Неаполе, Лондоне. Версия для минской сцены: либретто немного изменили, музыку дописали.

Наталья Барановская, режиссёр-постановщик спектакля «Пиноккио»: «Это не развлекательный спектакль: все побегали, потусовались и стало весело. Нет! Здесь будет и подумать. Ведь о чём наша история?.. О том, как стать настоящим человеком. У нас Пиноккио – девочка. К сожалению, у композитора так написано, что эта партия оказалась для тенора просто неудобной».

Идеальные голоса нашли в клане сопрано. Детей на главные партии не прослушивали. В постановке – задействованы. Спектакль хотят долгоиграющий. «Пиноккио» Карло Коллоди – любимая с детства сказка одного из самых ярких отечественных сценографов.

Любовь Сидельникова, художник-постановщик спектакля «Пиноккио»: «Прообраз Джеппетто – это Леонардо да Винчи. Почему? У кого из людей может появится кукла ожившая? Пиноккио – «Витрувианский человек» – так и будет! Зрелищность я гарантирую. Декорации будут меняться динамично. Театр работает в три смены, чтобы мы смогли порадовать и детей, и взрослых».

В самом просторном цехе сегодня разноцветное море. Этот фон ближе к финалу оперы в двух действиях. Сами плетут рыболовецкие сети. Костюмы расписывают вручную. Спектакль технически сложный. Ещё и видеографика, и световые эффекты.

Станет ли Пиноккио популярнее Буратино – более «говорящего» для белорусов персонажа? До 10 декабря в Большом проходит конкурс новогодней игрушки, сделанной по мотивам театрального репертуара. Вот самый честный рейтинг.

Куклу получили ещё до премьеры «Пиноккио». Скоро режиссёр-дебютант и все, кто «в ролях», скажут: «Здравствуй, сцена!» Сразу без публики. После малых подмостков к основным – немного времени привыкнуть. Главное, чтобы солисты были здоровы.

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