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Кофейня, где во время акции протеста силовики разбили стеклянную дверь, закрывается
Источник материала: Tut.by
Минская кофейня O’Petit закрывается на неопределенный срок. Заведение стало широко известно после того, как 6 сентября во время акции протеста силовики разбили их стеклянную дверь.
«С большим сожалением сообщаем, что завтра наш последний рабочий день. Мы вынуждены закрыться на неопределенный срок», —
Напомним, кофейня O’Petit на проспекте Победителей, 3,
В O’Petit 6 сентября пытались
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Минская кофейня O'Petit закрывается на неопределенный срок. Заведение стало широко известно после того, как 6 сентября во время акции протеста силовики разбили их...
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