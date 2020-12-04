Кофейня, где во время акции протеста силовики разбили стеклянную дверь, закрывается

Источник материала: Tut.by

Минская кофейня O’Petit закрывается на неопределенный срок. Заведение стало широко известно после того, как 6 сентября во время акции протеста силовики разбили их стеклянную дверь.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«С большим сожалением сообщаем, что завтра наш последний рабочий день. Мы вынуждены закрыться на неопределенный срок», — сообщили в Instagram заведения 4 декабря.

Напомним, кофейня O’Petit на проспекте Победителей, 3, не работала 26 октября. После этого в заведение с проверками пришла санстанция, после чего кофейня временно закрылась, следом визит нанесло МЧС. 12 ноября стало известно, что по решению ведомства кофейня была оштрафована на более чем шесть тысяч рублей. Это не первый подобный случай в столице.

В O’Petit 6 сентября пытались спрятаться участники акции протеста, сотрудники ГУБОПиК разбили входную дверь кофейни и задержали митингующих. После инцидента минчане пришли поддержать заведение: очередь в кофейню выстраивалась несколько дней подряд.