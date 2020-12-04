Источник материала: Хартия'97

США призвали режим Лукашенко разрешить Кондрусевичу вернуться на родину 2 4.12.2020, 22:39

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Заместитель помощника государственного секретаря США выступил с заявлением.

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент выступил на заседании по Беларуси, которое прошло на полях встречи Совета министров иностранных дел стран ЕС 3 декабря. Заявление Кента опубликовано на сайте делегации США в ОБСЕ.

В своем заключительном слове Кент призвал режим Лукашенко разрешить архиепископу Тадеушу Кондрусевичу немедленно вернуться в Беларусь.

Кент заявил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также право белорусского народа выбирать свой собственный путь без внешнего вмешательства.

Представитель Госдепа подчеркнул, что санкции являются сигналом белорусским властям.

«Применяя санкции к нарушителям прав человека и другим лицам, стремящимся нарушать права граждан Беларуси, мы – вместе с Европейским союзом, Великобританией и Канадой, – направляем мощный сигнал о том, что так дальше не может продолжаться, и те, кто совершает нарушения, должны быть привлечены к ответственности», – сказал он.

Кент отметил, что Беларусь не выполняет свои обязательства в рамках ОБСЕ, что подрывает общую безопасность организации.

«Как государство-участник, Беларусь взяла на себя четкие обязательства в отношении демократии и прав человека. К сожалению, белорусские официальные лица грубо пренебрегали этими обязательствами во время предвыборного сезона и после него. Это не только подрывает нашу общую безопасность, но и нарушает основной моральный принцип, согласно которому правительство не должно никого подвергать произвольным задержаниям, жестокому обращению и пыткам, не говоря уже о тысячах своих собственных граждан», – считает представитель США.

Кент с сожалением отметил, что Беларусь не сотрудничала с процессом Московского механизма, и призвал белорусские власти выполнять рекомендации доклада Московского механизма для выхода из кризиса. Прежде всего власти должны прекратить насилие и освободить всех несправедливо задержанных.

«Путь вперед также должен включать ответственность за прошлые и текущие нарушения. Должен начаться содержательный национальный диалог между белорусскими властями и подлинными представителями белорусского общества», – заявил Кент. США сожалеют, что Беларусь не приняла предложение ОБСЕ о содействии такому диалогу, и призывают власти начать диалог с Координационным советом, заявил Кент.

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